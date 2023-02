Primavera 2: il Genoa supera la Feralpisalò

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

La primavera della Feralpisalò torna sconfitta dalla trasferta contro la capolista Genoa e rimane ferma a quota 19 punti. I giovani leoni del Garda subiscono la furia dei grifoni che chiudono la pratica nella prima mezz’ora di gioco. In vantaggio dopo otto minuti con Bornosuzovn, la formazione ligure raddoppia e cala il tris al 18’ e al 21’ con Ambrosini. Nella ripresa i verdeblù lottano, ma il Genoa si limita a gestire il vantaggio maturato nel primo tempo e conquistano tre punti. Sabato 25 febbraio la primavera della Feralpisalò sfiderà il Como tra le mura amiche del centro sportivo “Rigamonti” per la ventesima giornata del campionato.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini al termine dell’incontro: “Torniamo a casa con grande rammarico perché abbiamo preso gol su nostri errori. Due gol sono arrivati su calci piazzati e il terzo sempre su un errore difensivo nostro. Manchiamo nei particolari, dobbiamo migliorare su questo aspetto, fa tutto parte del percorso di crescita. Abbiamo giocato una buona partita contro un squadra che è nettamente di un’altra categoria, sia del punto di vista fisico che del gioco. Dobbiamo lavorare sui dettagli e non lasciare nulla al caso. Ho visto reazione e voglia nei ragazzi ma ora non basta. Ci vuole cattiveria e perseveranza per raggiungere il nostro obiettivo”.

IL TABELLINO

GENOA - FERALPISALÒ 3-0

GENOA: Calvani S., Scaravilli (35’ Cagia), Gattuchella, Palella, Calvani G., Gagliardi, Fini (68’ Pittino), Abborscello (68’ Papadopolos), Bornosuzov, Accornero, Ambrosini. A disposizioni: Sattanino, Botti, Sarpa, Mosole, Toniato, Casagrande, Consiglio. Allenatore: Agostini.

FERALPISALÒ: Faganio, Rebussi, Prasso (78’ Bassini), Zani (68’ Inverardi G.), Inverardi S., Danesi (46’ Gogna), Bettolini (46’ Viscardi), Guarneri, Benti, Picchi, Menegatti (46’ Brognoli). A disposizione: Righetti, Caliendo, Armati, Piovanelli, Gatti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Teghielle di Collegno.

RETI: 8’ Bornosuzovn, 18’ e 21’ Ambrosini.

AMMONITI: Inverardi, Brognoli - Sarpa.