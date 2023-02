Primavera 2: la Feralpi in casa della capolista Genoa

La diciannovesima giornata del campionato di Primavera 2 vedrà i giovani leoni del Garda impegnati in trasferta contro la capolista Genoa. Dopo due sconfitte consecutive, i verdeblù si trovano ora poco sotto la metà classifica a quota 19 con 20 gol segnati e 31 subiti. La pesante sconfitta subita nello scorso turno contro il Venezia pesa molto, ma il tecnico Stefano Lucchini ha le idee chiare da dove ripartire. Ecco le sue parole alla vigilia della partita: “Domani sfideremo la squadra più forte del campionato e l'abbiamo già visto all'andata. Dobbiamo rifarci e provare a ripartire dai primi 60 minuti della sfida contro il Venezia. Per ora rimaniamo a metà classifica e dobbiamo cercare di mantenere quella posizione. L'obiettivo rimane sempre lo stesso e per raggiungerlo ci serve compattezza e continuità. Fare risultato porta altri risultati, dobbiamo partire da qui".

Fonte immagine: Feralpisalò.