Primavera 2, un grande Brescia è beffato nel finale dalla capolista Genoa

Squadra in casa Genoa

La Primavera del Brescia gioca una grande partita contro la capolista Genoa, ma viene beffata nel finale al quinto minuto di recupero. Avvio di gara con il piede sull’acceleratore per le Rondinelle che dopo cinque minuti passano in vantaggio grazie al gol di Nuamah. La formazione ligure prova a reagire, ma fatica e riesce a trovare il pareggio soltanto al 35’ con De Benedetti. La partità è vivace e aperta, ma il primo tempo si chiude in parità.

La seconda frazione di gioco si apre nuovamente con un lampo delle Rondinelle che si riportano avanti con Orlandi. Il Genoa ha il merito di non mollare fino alla fine e proprio quando la partita sembra volgere al termine i rossoblù trovano due gol in pieno recupero: prima con Accornero e all’ultimo secondo ancora con De Benedetti, autore di una doppietta.

La Primavera del Brescia tornerà in campo sabato prossimo per affrontare il Cittadella tra le mura amiche del centro sportivo “San Filippo”.

IL TABELLINO

GENOA - BRESCIA 3-2

GENOA: Calvani, Orlandi (71' Cagia), Boci (46’ Boti), Palella (77' Sarpa), Calvani G., Gagliardi, Fini, Toniato (77' Papadoupolos), De Benedetti, Accornero, Ambrosini (88' Bornousosov). A disposizione: Satanino, Lattuchella, Scoravilli, Bolcano, Pittino, Mosole, Bugunovic. Allenatore: Agostini.

BRESCIA: Sonzogni, Kasa, Negretti, Orlandi (58'Mozzon), Mafezzoni, Gussago (INT. Pandini), Mor, Fogliata (58' Maucci), Rizza (86' Congia), Nuamah (90'+5 Faggiano), Tomasselli. A disposizione: Recaldini, Ferro, Compaore. Allenatore: Nicolini.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

ASSISTENTI: Pelosi di Ercolano; Bianchi di Pistoia.

RETI: 35’ e 95’ De Benedetti, 92’ Accornero - 5’ Nuamah, 54’ Orlandi.

AMMONITI: Gagliardi, Fini - Gussago Mafezzoni, Nuamah, Kasa, Negretti, Mor.

NOTE: recupero: 1’ pt; 5’ st.