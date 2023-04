Primavera 2: Feralpisalò sconfitta nel recupero dalla Spal

C’è tanta amarezza per la squadra di mister Lucchini che esce sconfitta di misura dalla sfida contro la Spal. I giovani leoni del Garda hanno saputo tener testa degnamente a una squadra più quotata, ma il cuore non è bastato a evitare la sconfitta maturata nel primo minuto di recupero del secondo tempo. Il gol di Cavallini ha gelato i verdeblù che fino a quel momento avevano disputato un’ottima partita mettendo anche in difficoltà in più occasioni i ferraresi.

La Feralpisalò rimane così a quota 25 punti e vede avvicinarsi l’Alessandria, ora staccata di due lunghezze. La prestazione odierna è però una bella iniezione di fiducia fino al termine del campionato.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini al termine della partita:

“C’è rabbia perché abbiamo creato due occasioni clamorose che non abbiamo saputo sfruttare. Sono contento della prestazione dei ragazzi contro una buona squadra come la Spal. Ho visto tanto carattere e sono convinto che se giochiamo così e siamo così attenti ai dettagli possiamo toglierci delle soddisfazioni. Dobbiamo riuscire a toglierci quel mood altalenante nelle nostre prestazioni”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - SPAL 0-1

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi (89’ Prasso), Gogna, Brognoli, Inverardi S., Armati, Gualandris, Guarneri (85’ Inverardi G.), Benti, Picchi (71’ Menegatti), Bettolini (89’ Bassini). A disposizione: Faganio, Ziglioli, Caliendo, Rebussi, Pisa, Zani, Gatti, Rizzi. Allenatore: Lucchini.

SPAL: Martelli, Bugaj, Cavallini, Meneghini (77’ Bonadiman), Svobada (77’ Semenza), Bura (46’ Parravicini), Firman (62’ Rao), Marcolini, Angeletti (46’ Carrozzo), Puletto, Boccia. A disposizione: Pareiko, Verza, Saiani, Imputato. Allenatore: Grieco.

ARBITRO: Papi di Prato.

RETI: 91’ Cavallini.

AMMONITI: Guarneri, Armati

ESPULSI: Semenza.

NOTE: angoli 5-5. Recupero 0’-6’.

Fonte immagine: Feralpisalò.