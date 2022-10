Primavera 2: la Feralpisalò espugna il campo della Reggiana

Due su due per la primavera della Feralpisalò che in trasferta contro la Reggiana centra la seconda vittoria consecutiva salendo a quota sette punti in classifica.

Partenza lampo della squadra allenata da mister Lucchini che dopo quattro minuti si porta in vantaggio con Gatti. Tutto da rifare al 16’ quando la Reggiana ristabilisce la parità con Blanco. Nella ripresa i verdeblù scendono in campo con maggior convinzione e al 71’ mettono la freccia realizzando il gol del nuovo vantaggio con Inverardi. Il punteggio non cambia più e la Feralpisalò può gioire per l’importante vittoria.

La formazione primavera dei leoni del Garda tornerà in campo sabato 29 ottobre al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia contro l’Albinoleffe.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini al termine della partita.

"Una grande vittoria di squadra. I ragazzi si sono meritati e sudati la vittoria. Una partita che ci ha visto subito in vantaggio e che potevamo chiudere molto prima per le tante occasioni avute. Siamo stati bravi a reggere, soprattutto nel reparto difensivo. Siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco e sono arrivate due vittorie importantissime per la squadra e per il morale. Ora pensiamo a sabato prossimo che torniamo a giocare in casa”.

IL TABELLINO

REGGIANA - FERALPISALÒ 1-2

REGGIANA: Benedetti, Ughetti (82’ Manzotti), Valcavi, Arcopinto (66’ Owusu), Brevini, Chiesa, Cavallini (73’ Sassi), Blanco, Dalmeida (82’ Abbruscato), De Marco, Koni (82’ Boakye). A disposizione: Boni, Di Turi, Azzi, Turri, Morgantini, Barbieri, Devona.

Allenatore: Bertoni.

FERALPISALÒ: Venturelli, Inverardi S., Armati, Verzeletti (29’ Caliendo) (60’ Rebussi), Gogna; Brognoli (87’ Guarneri), Gualandris, Bettolini: Inverardi G., Benti (87’ Samb), Gatti (60’ Zani). A disposizione: Rigetti, Pisa, Prasso, Viscardi, Picchi, Menegatti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Marchioni di Rieti.

RETI: 16’ Blanco - 4’ Gatti, 71’ Inverardi S..

AMMONIZIONI: Cavallini - Zani.

Fonte immagine: Feralpisalò.