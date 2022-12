Primavera 2: la Feralpi torna alla vittoria contro il Pordenone

Vittoria importante della Feralpisalò che davanti al pubblico amico del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia ritrova il sorriso superando per 2 a 1 il Pordenone.

I verdeblù passano in vantaggio dopo otto minuti con Benti e nel primo tempo sfiorano in più occasioni il raddoppio, ma alla pausa il risultato è di 1 a 0. Nella ripresa i giovani leoni del Garda insistono e al 77’ raddoppiano sempre con Benti. A tre minuti dallo scadere il Pordenone riapre la partita con Baldassar, ma nei finiti finali la Feralpi tiene testa al forcing finale degli ospiti e conquista tre punti importanti.

I gardesani salgono al sesto posto in classifica a quota 17 punti sorpassando il Vicenza sconfitto dal Como. La primavera della Feralpisalò tornerà in campo sabato 17 dicembre sul campo del Padova per provare a salutare il 2022 con un’altra gioia.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini al termine della partita.

“Una vittoria che ci voleva. Abbiamo fatto una bella partita, concentrati e vogliosi di trovare i 3 punti. I ragazzi hanno giocato bene, sono stati bravi. La classifica per ora non la guardiamo. Il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi per farli arrivare in alto e formarli come calciatori. Stiamo facendo un grande percorso”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - PORDENONE 2-1

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi (86’ Ziglioli), Prasso (77’ Gogna), Zani (66’ Brognoli), Inverardi S., Armati, Gualandris, Guarneri, Benti (86’ Rizzi), Picchi (66’ Menegatti), Bertolini. A disposizione: Faganio, Caliendo, Rebussi, Pisa, Samb, Inverardi G., Gatti. Allenatore: Lucchini.

PORDENONE: Giust, Berton, Fagherazzi (84’ Colautti), Biscontin, Maset (66’ Casagrande), Canaku, Baldassar, Vaccher (46’ Martini), Comuzzo, Secli (66’ Mauri), Leggieri (46’ Zanotel). A disposizione: Salatin, Gucci, Fernetti, Biscontin, Puzzangara, Mandolfo, Ianas. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Di Graci di Como.

RETI: 8’ e 77 Benti - 87’ Baldassar.

AMMONIZIONI: Prasso, Menegatti - Vaccher.

NOTE: Angoli 5-2. Recupero 0’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.