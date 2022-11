Primavera 2: la Feralpisalò batte la capolista Parma

Vittoria importantissima e di prestigio per la Feralpisalò che al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia supera 1 a 0 la capolista Parma grazie a un gol dal dischetto realizzato da Bassini nella ripresa.

Partita avvincente sin dalle prime battute di gioco, ma per assistere alla prima occasione da gol occorre aspettare il 23’ quando Menegatti calcia solo davanti al portiere, ma Piga fa sua la presa. A quattro minuti dal termine della prima frazione di gioco i verdeblù hanno una ghiotta occasione per portarsi in vantaggio: ripartenza 3 contro 2, Bassini apre per Gualandris che in corsa tira, ma la palla termina alta sopra la traversa.

Nella ripresa è il Parma a partire con maggiore convinzione, ma Venturelli è in grande spolvero e al 55’ nega il gol agli ospiti con un grande intervento. La formazione di mister Stefano Lucchini soffre, ma mantiene rimane in partita e al minuto 64 apre le marcature: Benti s’invola verso la porta, ma viene atterrato in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Bassini che spiazza il portiere, ma il gioco si ferma: rigore da ripetere. Bassini si ripresenta sul dischetto e con freddezza non sbaglia. La partita prosegue con entrambe le squadre che giocano a viso aperto, ma il risultato non cambio e la Feralpisalò conquista tre punti pesantissimi.

I giovani leoni del Garda torneranno in campo sabato 3 dicembre per affrontare in trasferta il Cittadella.

Le parole di mister Stefano Lucchini al termine della partita.

“Sono molto contento aldilà dei vittoria perché i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione sia a livello fisico che mentale. Sono stati bravi su ogni palla a mantenere alto il ritmo e la concentrazione. Era un partita difficile che abbiamo saputo affrontare nel modo migliore. In settimana ci alleniamo tanto e i ragazzi oggi hanno messo in campo tutto ciò che abbiamo provato. Una grandissima prestazione da parte di tutti. Bravi ragazzi”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - PARMA 1-0

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi, Gogna, Brognoli (86’ Zani), Inverardi S., Armati, Gualandris, Guarneri (75’ Samb), Benti, Menegatti (71 Bettolini), Bassini (75’ Gatti). A disposizione: Faganio, Cherif, Ziglioli, Rebussi, Pisa, Prasso, Piovanelli, Rizzi. Allenatore: Lucchini.

PARMA: Piga, Voga (84’ Amoran), Flex (74’ Rossi), Del Bello, Lorenzani (61’ Bio Adu), Manisa, Motti, Basili, Haj, Ribaudo (61’ Mikolajewskui), Tannor. A disposizione: Maliszewski, Musso, Sahitaj, Bandaogo, Cavalca. Allenatore: Beggi.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo.

GOL: 64’ rig. Bassini.

AMMONIZIONI: Brognoli, Guarneri, Gogna - Tannor, Amoran.

NOTE: Angoli: 4-5. Recupero: 0’-5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.