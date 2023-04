Primavera 2, la Feralpisalò vince e conquista la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Tra le mura amiche del Centro Sportivo “Rigamonti” di Brescia la Feralpisalò supera di misura il Padova e conquista la salvezza con due giornate d’anticipo alla sua prima stagione nel campionato Primavera 2. A sancire la vittoria è il gol di Bettolini segnato al 65’ dopo un primo tempo in cui i giovani leoni del Garda avevano sfiorato il vantaggio in diverse occasioni.

Sabato prossimo la Feralpisalò giocherà la penultima giornata del campionato in trasferta sul campo della Cremonese.

Queste le parole del tecnico Stefano Lucchini al termine della partita:

“Oggi raggiungiamo un grande risultato. I ragazzi hanno giocato una buonissima partita, concentrati e con la giusta grinta. Tutti concentrati verso un unico risultato. Sono molto contento perchè i ragazzi se lo meritano per il grande lavoro fatto durante l’anno. Queso era il nostro obiettivo. Siamo orgogliosi di questo risultato e il prossimo anno sia prima squadra che primavera giocheranno in Serie B e questo è un grande risultato per la società”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - PADOVA 1-0

FERALPISALÒ: Righetti, Viscardi, Gogna, Brognoli, Inverardi S., Armati, Gualandris, Bettolini (76’ Inverardi G.), Benti, Picchi (55’ Bassini), Menegatti (89’ Caliendo). A disposizione: Menuzzo, Ziglioli, Prasso, Rebussi, Pisa, Zani, Gatti, Rizzi. Allenatore: Lucchini.

PADOVA: Fortin, Susanu, Grosu (87’ Dalla Vestra), Menetto (76’ Masiero), Boi, Simionato (69’ Perazzolo), Pedron (87’ Kedyk), Tiveron (69’ Jean Pierre), Montrone, Bacci, Ghirardello. A disposizione: Mangiaracina, Brugnolo, Jean Pierre, Masiero, Bortolato, Destro, Funaro, Antonello, Beccaro. Allenatore: Rossettini.

ARBITRO: Martini di Valdarno

RETI: 65 Bettolini.

AMMONITI: Brognoli - Menetto, Tiveron.