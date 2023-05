Primavera 2: la Feralpisalò ospita il Monza per l’ultima gara della stagione

Reduci dalla pesante sconfitta subita contro il Parma, i giovani leoni del Garda tornano in campo per affrontare l’ultimo impegno della stagione. Al centro sportivo “Rigamonti” arriva il Monza già qualificato ai play off, ma a caccia del miglior posizionamento possibile. La formazione di mister Lucchini, che ha conquistato la permanenza in categoria, è a un solo punto dal Brescia e proverà a compiere il sorpasso conquistando l’intera posta in palio contro i brianzoli. A dirigere l’incontro, valido per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Primavera 2 in programma sabato 13 maggio alle ore 15, sarà il signor Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno i signori Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Andrea Bianchini della sezione di Perugia.