Primavera 2: Feralpisalò sconfitta dalla Cremonese

La prima partita del 2023 lascia l’amaro in bocca ai baby leoni del Garda sconfitti per 2 a 0 dalla Cremonese. La formazione ospite passa in vantaggio dopo nove minuti con Borghesan bravo a finalizzare al meglio una ripartenza veloce. Al 24’ Viscardi commette fallo in area concedendo il rigore ai grigiorossi che però sciupano l’occasione del raddoppio calciando sulla traversa. La formazione di mister Lucchini prova a pareggiare la partita fino allo scadere del primo tempo, ma il parziale rimane invariato a favore degli ospiti. Nella ripresa è la Cremonese a partire meglio a trovare nuovamente la via del gol al 55’ con Bellandi, ancora su ripartenza. I verdeblù lottano e non si arrendono, ma senza creare pericoli alla porta difesa da Agazzi che rimane inviolata.

Prossimo impegno per i giovani leoni del Garda, sabato prossimo in trasferta contro il Monza.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - CREMONESE 0-2

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi (46’ Caliendo), Gogna, Brognoli (46’ Zani), Inverardi S., Rebussi, Gualandris, Inverardi G. (46’ Bettolini), Benti, Picchi (68’ Gatti), Bassini (81’ Menegatti). A disposizione: Faganio, Ziglioli, Dainesi, Prasso, Piovanelli, Rizzi, Righetti. Allenatore: Lucchini.

CREMONESE: Agazzi, Bellandi, Bassi, Ventura, Lordkipanize, Triacca (46’ Gardoni), Arpini (86’ Rocchetta), Borghesan, Gabbiani (69’ Stuckler), Itraloni (76’ Gashi), Basso (86’ Concari). A disposizione: Brahja, Lottici, Negrini. Allenatore: Pavesi.

ARBITRO: D’Eusaneo di Faenza.

RETI: 9’ Borghesan, 55’ Bellandi.

AMMONITI: Brognoli, Viscardi, Gogna, Gualandris - Triacca, Borghesan, Bellandi.

NOTE: Angoli 4-8. Recupero 3’- 5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.