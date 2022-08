Primavera 2: Feralpisalò sconfitta dal Como

Non è bastato il cuore alla squadra Primavera della Feralpisalò che contro il Como ha subito esce sconfitta alla prima gara stagionale. Al 24’ del primo tempo i verdeblù sono già in vantaggio per 2 a 0 grazie alla doppietta di Benti. La partita sembra in discesa, ma i padroni di casa riordinano le idee e a due minuti dallo scadere della prima frazione accorciano le distanze con Di Giuliomaria. Nella ripresa il Como trova il pareggio con Duchini che si ripete nei tempi supplemtari firmando il sorpasso. Sul risultato di 3 a 2 per il Como i verdeblù sono sfortunati e prendono un palo.

La Primavera della Feralpisalò è costretta a salutare anzitempo la Coppa Italia, ma con ottimismo in vista dell’esordio in campionato contro il Brescia il prossimo 10 settembre.

Le dichiarazioni del mister Stefano Lucchini al termine della partita: “Abbiamo fatto un’ottima partita. È stata una sconfitta immeritata, ma paghiamo la preparazione appena iniziata. Abbiamo giocato un buon primo tempo, andando anche sul doppio vantaggio. La partita è stata molto aperta, con tante occasioni sia per noi che per loro. Siamo rimasti in partita fino alla fine, torniamo a casa con grande consapevolezza che stiamo facendo un buon lavoro. Dobbiamo sicuramente migliorare, ma la strada intrapresa è quella giusta”.

IL TABELLINO

COMO-FERALPISALÒ 3-2

COMO 1907: Piombino, Rodolfo Masera, Verga (27’ st Gennaio), Gusso, Dilernia, Gatti, La Monaca (29’ pt Chinetti), Tremolada (45’ st Mollica), Duchini, Di Giuliomaria, Sabili. A disp.: Frigerio, Lipari, Zappa, Boccardo, Moretti, Suarato, Viganò, Bossi, Colombo. All.: Bell.

FERALPISALÒ: Venturelli, Caliendo, Gogna, Guarnieri (10’ st Pisa), Armati, Rebussi (30’ st Gatti), Bettolini (13’ pts Ziglioli), Gualandris, Benti (30’ st Cherif Balia), Zani (30’ st Menegatti), Picchi (40’ st Rizzi). A disp.: Faganio, Inverardi, Brognoli. All.: Lucchini.

ARBITRO: Ramondino di Palermo.

MARCATORI: 3’ e 24’ pt Benti (F), 43’ pt Di Giuliomaria, 47’ Duchini (C), 115’ sts Duchini (C)

AMMONITI: Di Giuliomaria (C), Tremolada (C), Rodolfo Masera (C), Armati (F), Redussi (F), Menegatti (F).

Fonte immagine: Feralpisalò.