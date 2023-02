Primavera 2: Feralpisalò contro il Como per invertire la rotta

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Sabato 25 marzo i giovani leoni del Garda scenderanno in campo tra le mura amiche del centro sportivo “Rigamonti” per affrontare il Como. I lariani sono reduci dal pareggio casalingo contro la Cittadella e attualmente sono a metà classifica a quota 28 punti. Ben diversa la situazione dei gardesani distanti 9 punti e che nel 2023 hanno finora raccolto un solo pareggio nel derby con il Brescia. I verdeblù proveranno quindi a sfruttare il fattore casa per tornare alla vittoria.

Di seguito le parole del tecnico Stefano Lucchini rilasciate alla vigilia della partita:

"Domani è un match importante per la squadra. Veniamo da una serie non positiva di risultati ma da comunque buone prestazioni. Dobbiamo ripartire da lì. Siamo un gruppo unito e sicuramente fare risultato ci aiuta a dare morale. Torniamo a giocare in casa, davanti al nostro pubblico e questo ci aiuterà sicuramente”.