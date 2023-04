Primavera 2: Feralpisalò superata in casa dal Cittadella

Giornata amara per i giovani leoni del Garda sconfitti di misura dal Cittadella tra le mura amiche del centro sportivo “Rigamonti”. Fatali tre minuti a metà primo tempo che hanno poi indirizzato la gara. Gli ospiti passano in vantaggio al 20’ con De Zen e dopo tre minuti raddoppiano con Cecchetto. Nella ripresa la formazione gardesana prova a riaprire la partita, ma ci riesce soltanto al 90’ Benti.

La Feralpisalò resta a 25 punti e viene raggiunta in classifica proprio dalla formazione amaranto. Sabato prossimo i giovani leoni del Garda potranno rifarsi in casa del fanalino di coda Pordenone.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini al termine della partita:

“Oggi grande rammarico perché abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Nel primo tempo ci siamo trovati sotto di due gol nelle uniche due occasioni che si sono presentate agli avversari. Abbiamo provato subito a segnare sul finire di primo tempo ma non ci siamo riusciti. I secondi 45’ sono stati davvero un tiro al bersaglio. Abbiamo cercato in tutti i modi di segnare, creando 3-4 nette occasioni da gol ma senza fortuna. Oggi era una grande occasione per portare a casa un risultato importante, invece andiamo a casa con una sconfitta immeritata per quello visto in campo. Ora dobbiamo archiviare, resettare e pensare a sabato prossimo che ci aspetta una sfida importante, uno scontro diretto fondamentale, contro il Pordenone che può valere un’intera stagione. Dobbiamo lavorare sodo per farci trovare pronti”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - CITTADELLA 1-2

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi, Gogna, Brognoli (85’ Inverardi G.), Rebussi, Armati, Gualandris, Guarneri (68’ Menegatti), Benti, Bassini (77’ Rizzi), Bettolini (46’ Picchi). A disposizione: Menuzzo, Pisa, Inverardi S., Caliendo, Zani, Ziglioli, Gatti. Allenatore: Lucchini

CITTADELLA: Michelin, De Zen, Nunziati, Kane (70’ Pilo), Dal Lago (46’ Battilana), Cecchetto, Piras, Blesio, Omeregie (63’ Tarko), Badon, Nalesso (89’ Aronni). A disposizione: Betel, Tarko, Battilana, Pilo, Reato, Djibril, Pilotto, Cirillo. All.

ARBITRO: Paccagnella di Bologna

RETI: 90’ Benti - 20’ De Zen, 23’ Cecchetto.

AMMONITI: Bassini, Guarneri, Armati - Piras, Omeregie, Aronni.

Fonte immagine: Feralpisalò.