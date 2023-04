Primavera 2: la Feralpi contro il Cittadella per ripartire

Squadra in casa

Dopo la pesante sconfitta contro il Parma, sabato 25 aprile i giovani leoni del Garda tornano in campo tra le mura amiche del centro sportivo “Rigamonti” di Brescia per affrontare il Cittadella, terzultimo in classifica e dietro a sole tre lunghezze. La sfida, valida la 26ª giornata del campionato, avrà inizio alle ore 15.

Le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini alla viglia della partita:

“Domani ci aspetta un match importante, dobbiamo ripartire dopo la brutta sconfitta di Parma. Voglio vedere grinta nei ragazzi. In questa stagione abbiamo già dimostrato di poterci battere con chiunque senza paura. La classifica è corta e non mancano tante gare alla fine del campionato. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile”.