Primavera 2: Feralpisalò raggiunta dall’Alessandria

La Feralpisalò prosegue la striscia positiva di risultati utili consecutivi che con il pareggio interno contro l’Alessandria sale a quattro.

Buon primo tempo dei salodiani che mettono subito in difficoltà l’Alessanria con un contropiede veloce orchestrato da Armati e concluso da Benti che però calcia centralmente. Al 26’ Venturelli mette la sua firma sulla partita deviando una punizione pericolosa dell’Alessandria. L’equilibrio resiste però fino al 37’ quando la Feralpi trova il gol del vantaggio: Brognoli conquista palla a centrocampo e serve Benti che porta palla fino al limite dell’area dove serve Picchi che calcia a giro superando l’estremo difensore piemontese.

Nella ripresa la formazione di mister Lucchini prova a chiudere la partita, ma al minuto 81 sono gli ospiti a trovare la via del gol: calcio di punizione calciato bene in area e colpo di testa di Ghiardelli a superare Venturelli.

Pareggio amaro, ma al tempo stesso prezioso per la Feralpisalò che consolida il quinto posto in classifica a quota 11 punti. I giovani leoni del Garda torneranno in campo sabato 12 novembre in trasferta contro la Spal.

Le parole del mister Stefano Lucchini al termine della partita: “È stata una partita molto difficile come ci aspettavamo. Loro sono una squadra con un buon gioco e l’hanno dimostrato. Tutto sommato è stata una gara dove siamo riusciti ad imporci e a creare tante occasioni. Peccato non essere stati bravi e lucidi a realizzarle. Sono, però, molto contento per i ragazzi perché la continuità di risultato è fondamentale in questo campionato.”

Michele Picchi: “È stata una partita difficile, ma siamo stati bravi a provare ad imporci e giocarci le nostre possibilità. Sono molto contento per il mio secondo gol stagionale, peccato per il risultato. L’importante, come dice il mister, è la continuità”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - ALESSANDRIA 1-1

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi (71’ Rebussi), Prasso (76’ Gogna), Brognoli, Inverardi S., Armati, Gualandris, Samb (46’ Guarneri), Benti, Picchi (60’ Bassini), Zani (60’ Bettolini). A disposizione: Righetti, Cherif, Ziglioli, Pisa, Inverardi G., Gatti, Menegatti. Allenatore: Lucchini.

ALESSANDRIA: Cavalieri, Cocino (71’ Marasco), Morando, De Ponti, Gallesio, Silvestri (79’ Ghiardelli), Ascoli, Pellitteri, Trinceri (71’ Laureana), Boscaro (58’ Barisone), Stickler (58’ Mazzucco). A disposizione: Colla, Marasco, Zani, Delledonne, Pozzan, Boido, Gerarca. Allenatore: Fiorin.

ARBITRO: Gangi Mauro della sezione di Enna.

RETI: 37’ Picchi - 81’ Ghiardelli.

AMMONITI: Prasso, Guarneri.

ESPULSI: Armati.

NOTE: Angoli 3-4. Recupero 0’-5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.