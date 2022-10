Primavera 2: terza vittoria consecutiva per la Feralpisalò

La Feralpisalò centra la terza vittoria consecutiva in campionato superando per due a zero l’Albinoleffe. Primo tempo molto equilibrato con occasioni da ambo le parti per sbloccare il risultato che resta però invariato nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la partita si accende grazie anche ai cambi ben pensati dal mister Lucchini:

Al 64’ la Feralpisalò cambia il tandem d’attacco inserendo Zani e Bassini. Passano soltanto dieci minuti e i neo entrati svoltano la partita: al 28’ Benti, in ripartenza, avanza verso l’area e serve un ottimo pallone a Zani che deve solo depositare in rete. Al 90’ gli ospiti creano una clamorosa occasione per pareggiare con un tiro dal limite dell’area di Zambelli ma Ferretti salva il risultato. Nel primo minuto di recupero i leoni del Garda chiudono la pratica con una ripartenza efficace ben orchestrata da Bassini che attraversa tutto il campo, arriva in area e trafigge il portiere ospite.

Terza importantissima vittoria della Feralpisalò che sale a quota dieci punti in classifica. I verdeblù torneranno in campo sabato 5 novembre contro l’Alessandria ancora tra le mura amiche del C.S. Rigamonti di Brescia.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini ali termine della partita.

“È stata una partita molto difficile, intensa dove non abbiamo giocato benissimo e abbiamo concesso un po’ troppo l’avversario. L’obiettivo, però, era fare punti in casa e ci siamo riusciti. Sono contento della reazione di tutti i ragazzi”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - ALBINOLEFFE 2-0

FERALPISALÒ: Ferretti, Inverardi S., Gogna, Brognoli (1’st Guarneri), Rebussi, Armati, Gualandris, Bettolini, Benti, Inverardi G. (19’ st Bassini), Gatti (19’ st Zani). A disposizione: Venturelli, Cherif, Pisa, Ziglioli, Prasso, Picchi, Viscardi, Menegatti, Samb. Allenatore: Lucchini

ALBINOLEFFE: Facchetti, Freri, Castellani, Malanchini, Grassia (38’ st Balestra), Zambelli, Pozzi (21’ st Bettoni), Stingaciu, Angelloni, (1’ st Di Carlo), Pala (30’ st Moretto), Barcella (30’ st Ghilardi). A disposizione: Giroletti, Portolano, Vinzioli, Balestra. Allenatore: Maffioletti.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

RETI: 38’ st Zani (F), 46’ st Bassini.

AMMONIZIONI: Pozzi (A), Brognoli (F), Freri (A), Bassini (F).

NOTE: Angoli 7-5. Recupero 0’-2’.

Fonte immagine: Feralpisalò.