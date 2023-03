Primavera 2: la Feralpi attende la Reggiana al C.S. Rigamonti

Sabato 4 marzo, al Centro Sportivo “Rigamonti” la Primavera 2 dei leoni del Garda affronterà la Reggiana reduce dalla sconfitta interna contro il Parma e terzultima in classifica distante cinque punti. Nelle ultime partite la Feralpisalò ha dimostrato di avere grande carattere esprimendo anche un buon gioco, ma deve invertire una rotta negativa che vede un solo punto conquistato nel nuovo anno.

Di seguito le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini alla vigilia della partita:

“Sabato arriva la Reggiana, giochiamo ancora in casa e vogliamo invertire il trend negativo del 2023 cercando di fare risultato pieno. Dobbiamo trovare il risultato perché le prestazioni ci sono state. Anche sabato contro il Como, nonostante abbiamo giocato in inferiorità numerica per oltre 75 minuti, meritavamo qualcosa di più. Ho visto i ragazzi convinti e con molta grinta. Ora dobbiamo tornare a racimolare punti fondamentali per l’obiettivo finale”.