Primavera 2: finisce in parità il derby tra Feralpisalò e Brescia

È stato un derby molta combattuto sin dalle prime battute di gioco quello andato in scena sabato pomeriggio al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” di Brescia. A partite meglio è il Brescia che dopo sei minuti si presenta al tiro con Lorini al termine di un’azione personale. Al 13’ è però la Feralpisalò a passare in vantaggio: azione manovrata sulla sinistra, l’esterno verdeblù cambia gioco per Picchi che controlla, si accentra quanto basta e calcia a giro sul secondo palo mandando la palla all’incrocio dei pali. La formazione di mister Possaznzini reagisce e intorno alla mezz’ora sfiora il gol su angolo con un’acrobazia di Lorini che termina fuori di un soffio. Passano tre minuti e le Rondinelle trovano il pari: angolo battuto da destra, incomprensione della retroguardia verdeblù e Mor ne approfitta conquistando palla e insaccando a porta vuota. A cinque minuti dal termine del primo tempo impadronì di casa hanno un’ottima occasione per tornare in vantaggio, ma il tiro di Bassini da buona posizione manca di poco lo specchio della porta.

Nella ripresa è ancora il Brescia a cominciare meglio, sempre con Lorini che impegna Venturelli con un tiro-cross rasoterra. La risposta della squadra di mister Lucchini arriva al 58’ con Danesi che di testa impegna Sonzogni. Al 65’ Fogliata prova a rompere l’equilibrio in campo con una pericolosa ci l’uso e da fuori che però termina di poco a lato. Più pericolosi gli avversari al 68’ che colpiscono un palo clamoroso con Bassini bravo a coordinarsi e calciare in porta un ottimo traversone da destra. La Feralpisalò si spinge in avanti lasciando ampi spazi in contropiede al Brescia che ci prova a tre minuti dallo scadere con Rizza, ma Venturelli è provvidenziale a salvare la porta. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita mandando le squadre negli spogliatoi.

Sabato prossimo il Brescia ospiterà la Spal, mentre la Feralpisalò giocherà in trasferta a Vicenza.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - BRESCIA 1-1

FERALI: Venturelli, Verzeletti (83’ Viscardi), Gogna, Zani (46’ Bettolini), Inverardi S., Danesi, Gualandris, Guarneri (56’ Inverardi G.), Benti, Picchi (83’ Menegatti), Bassini. A disposizione: Faganio, Zilioli, Rebussi, Prasso, Caliendo, Brognoli, Gatti, Rizzi. Allenatore: Vecchi.

BRESCIA: Sonzogni, Lorini (71’ Negretti), Pandini, Gussago, Mor (83’ Compaore), Tomaselli, Kasa (71’ Orlandi), Scalmana, Nuamah, Fogliata (71’ Rizza), Grossi. A disposizione: Recaldini, Mozzon, Ghidini. Allenatore: Possanzini.

ARBITRI: Djurdievic di Trieste.

ASSISTENTI: Franco di Padova; Pandolfo di Castelfranco Veneto.

RETI: 13’ Picchi - 30’ Mor.

NOTE: Recupero: 0’ pt; 3’ st.

Fonte immagine: Brescia Calcio.