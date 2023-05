Primavera 2: Feralpisalò impegnata in trasferta con la Cremonese

Matematicamente salva grazie alla vittoria per 1 a 0 maturata lo scorso turno contro il Padova, la formazione Primavera della Feralpisalò si appresta ad affrontare in trasferta la Cremonese. Si prospetta una partita interessante visto che entrambe le squadre giocheranno a mente libera non potendo più chiudere nulla al campionato. I grigiorossi, infatti, sono sesti in classifica ma troppo distanti dalla Spal che occupa il quinto e ultimo posto valido per accedere ai play off. A dirigere l’incontro, valido per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Primavera 2 in programma sabato 6 maggio alle ore 15, sarà il signor Samuel Dania della sezione di Milano. Gli assistenti saranno i signori Simone Severini della sezione di Seregno e Luigi Fabrizio D'Orto della sezione di Busto Arsizio.