Primavera 2: il Brescia cade contro la Cremonese

Trasferta amara per la Primavera del Brescia che contro la Cremonese perde tre a uno. Dopo un primo tempo equilibrato e vivace con occasioni per entrambe le squadre, la partita si sblocca nella ripresa quando al 49’ Gabbiani porta in vantaggio la Cremonese. La partita rimane in bilico e al minuto 82 la formazione di casa raddoppia con Ortelli. Il gol subito suona la carica delle Rondinelle che tre minuti più tardi accorciano le distanze con Rizza. La formazioni biancoblù prova a riacciuffare il pareggio ma inevitabilmente si scopre troppo e al 93’ Stuckler chiude la partita realizzando il terzo gol. Nel prossimo turno le Rondinelle, ferme a quota 20 punti, affronteranno tra le mura amiche del Centro Sportivo “San Filippo” l’Alessandria ultima in classifica.

IL TABELLINO

CREMONESE - BRESCIA 3-1

CREMONESE: Agazzi, Triacca, Bassi, Ventura, Lordkipanidze, Gardoni (89’ Pentimone), Bellandi (94’ Chiesa), Borghesan, Gabbiani (76’ Stuckler), Itraloni (76’ Ortelli), Basso Ricci (94’ Concari). A disposizione: Brahja, Palamara, Martin, Cantaboni, Gashi, Duca. Allenatore: Pavesi.

BRESCIA: Sonzogni, Lorini (74’ Compaore), Negretti, Scalmana, Pandini, Gussago, Kasa (62’ Rizza), Tomaselli (62’ Mor), Nuamah, Grossi (62’ Orlandi), Fogliata (84’ Mozzon). A disposizione: Recaldini, Bonazza, Maisterra. Allenatore: Nicolini.

ARBITRO: Isoardi di Cuneo.

ASSISTENTI: Iuliano di Siena; Guerra di Nola.

RETI: 49’ Gabbiani, 82’ Ortelli, 93’ Stuckler - 85’ Rizza.

Fonte immagine: Brescia Calcio.