Primavera 2: Feralpisalò sconfitta di misura dal Cittadella

I giovani leoni del Garda rientrano senza punti dalla trasferta contro il Cittadella. Nella sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Primavera 2 girone A, i verdeblù appaiono meno spigliati rispetto alle uscite precedenti e alla mezz’ora i padroni di casa aprono le marcature con Pilotto. Nella ripresa la Feralpisalò acciuffa il pareggio al 75’ con Benti, ma tre minuti più tardi Pilotto firma il nuovo vantaggio che il Cittadella riesce a mantenere fino al triplice fischio.

La Feralpisalò tornerà in campo sabato 10 dicembre al centro sportivo “Rigamonti” di Brescia dove ospiterà il Pordenone ultimo in classifica.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini al termine della partita.

“È stata una partita difficile, il nostro primo tempo è stato sotto tono e abbiamo sofferto molto. Era la mia paura più grande dopo il successo contro il Parma. Su calcio d’angolo non siamo stati bene attenti e abbiamo subito il primo gol. Il secondo tempo, invece, è stata completamente tutta un’altra partita. I ragazzi sono entrati in campo con voglia e carattere ed è arrivato il gol del pareggio con Benti. Abbiamo avuto dopo diverse occasioni per portarla sul 2-1 a nostro favore, ma non siamo stati bravi a sfruttarle. Su punizione dal limite area poi abbiamo preso il gol. Abbiamo cercato fino alla fine la rete del pareggio ma senza risultato. Il pareggio sarebbe stato sicuramente più corretto. Queste partite ci devono servire per crescere ed imparare dai nostri errori. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare di partita in partita, il campionato non è finito”.

IL TABELLINO

CITTADELLA - FERALPISALÒ 2-1

CITTADELLA: Michielin, De Zen, Blesio, Monteiro (70’ Pilo), Carrettucci, Cecchetto, Nalesso, Badon, Librizzi, Pilotto, Omeregie (83’ Kane). A disposizione: Veneran, Pilo, Forte, Kane, Abre, Cipoletti, Forti, Allegra. Allenatore: Iori.

FERALPISALÒ: Righetti, Viscardi, Gogna (66’ Prasso), Brognoli, Inverardi S., Armati (66’ Samb), Gualandris (21’ st Zani), Guarneri (38’ st Rizzi), Benti, Menegatti, Bassini (46’ Bettolini). A disposizione: Faganio, Balla, Ziglioli, Rebussi, Inverardi G., Caliendo, Picchi. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

RETI: 33’ e 78’ Pilotto - 75’ Benti.

AMMONITI: Monteiro - Samb.