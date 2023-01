Primavera 2: Brescia fermato in trasferta dal Cittadella

Le rondinelle di mister Possanzini non vanno oltre lo 0 a 0 in trasferta contro il Cittadella nella prima uscita ufficiale del 2023. Partita sempre aperta fino al novantesimo minuto, ma con poche occasioni da gol per entrambe le squadre molte attente in fase difensiva. Il Brescia sale a quota 16 punti e viene sorpassato in classifica dalla Cremonese vittoriosa sulla Feralpisalò.

La formazione primavera biancoblù tornerà in campo sabato 21 gennaio quando al Centro Sportivo “San Filippo” arriverà la Reggiana penultima in classifica.

IL TABELLINO

CITTADELLA - BRESCIA 0-0

CITTADELLA: Manarin, De Zen, Blesio, Badon, Carrettucci, Cecchetto, Piras, Kane (91’ Battilana), Pilotto (64’ Librizzi), Monteiro (91’ Forte), Omoregie. A disposizione: Michielin, Veneran, Cielo, Pilo, Nalesso, Yabre, Reato, Tarko. Allenatore: Iori.

BRESCIA: Sonzogni, Muca (46’ Contessi), Pandini, Gussago, Mor, Tomaselli (75’ Orlandi), Lorini (64’ Kasa), Scalmana, Nuamah, Fogliata, Grossi (68’ Rizza). A disposizione: Recaldini, Compaore, Negretti, Mozzon, Iddrissou. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

ASSISTENTI: Scardovi di Imola; Hader di Ravenna.

AMMONITI: Badon.