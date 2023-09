Primavera 2, il calendario di Brescia e Feralpisalò

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Manca sempre meno all’inizio del Campionato Primavera 2. Dopo aver ufficializzato le date e i gironi del campionato, la Lega Serie B ha comunicato anche il calendario della stagione 2023/24. Brescia e Feralpisalò inizieranno il loro percorso sabato 16 settembre: le Rondinelle in trasferta contro l’Albinoleffe, i Leoni del Garda in casa contro il Parma. La settimana successiva, invece, andrà in scena il derby bresciano al centro sportivo “S. Filippo” di Brescia

Di seguito il calendario di Brescia e Feralpisalò:

1^ GIORNATA (16 settembre)

Albinoleffe vs BRESCIA

FERALPISALÒ vs Parma

2^ GIORNATA (23 settembre)

BRESCIA vs FERALPISALÒ

3^ GIORNATA (30 settembre)

Como vs BRESCIA

Alessandria vs FERALPISALÒ

4^ GIORNATA (7 ottobre)

BRESCIA vs Renate

FERALPISALÒ vs L.R. Vicenza

5^ GIORNATA (21 ottobre)

Spal vs BRESCIA

FERALPISALÒ vs Albinoleffe

6^ GIORNATA (28 ottobre)

BRESCIA vs Parma

Reggiana vs FERALPISALO

7^ GIORNATA (4 novembre)

L.R. Vicenza vs BRESCIA

FERALPISALÒ vs Cremonese

8^ GIORNATA (11 novembre)

Reggiana vs BRESCIA

Südtirol vs FERALPISALÒ

9^ GIORNATA (25 novembre)

BRESCIA vs Cittadella

FERALPISALÒ vs Padova

10^ GIORNATA (2 dicembre)

Südtirol vs BRESCIA

Como vs FERALPISALÒ

11^ GIORNATA (9 dicembre)

BRESCIA vs Alessandria

FERALPISALÒ vs Spal

12^ GIORNATA (16 dicembre)

Padova vs BRESCIA

Cittadella vs FERALPISALÒ

13^ GIORNATA (23 dicembre)

BRESCIA vs Cremonese

FERALPISALÒ vs Venezia

14^ GIORNATA (13 gennaio)

Udinese vs BRESCIA

Renate vs FERALPISALÒ

15^ GIORNATA (20 gennaio)

BRESCIA vs Venezia

FERALPISALÒ vs Udinese

16^ GIORNATA (27 gennaio 2024)

BRESCIA vs Como

Albinoleffe vs FERALPISALÒ

17^ GIORNATA (3 febbraio 2024)

Parma vs BRESCIA

FERALPISALÒ vs Alessandria

18^ GIORNATA (10 febbraio 2024)

BRESCIA vs Spal

Padova vs FERALPISALÒ

19^ GIORNATA (17 febbraio 2024)

FERALPISALÒ vs BRESCIA

20^ GIORNATA (24 febbraio 2024)

BRESCIA vs L.R. Vicenza

FERALPISALÒ vs Como

21^ GIORNATA (2 marzo 2024)

Cremonese vs BRESCIA

Parma vs FERALPISALÒ

22^ GIORNATA (9 MARZO 2024)

BRESCIA vs Udinese

FERALPISALÒ vs Reggiana

23^ GIORNATA (16 marzo 2024)

Venezia vs BRESCIA

Spal vs FERALPISALÒ

24^ GIORNATA (30 marzo 2024)

BRESCIA vs Albinoleffe

FERALPISALÒ vs Südtirol

25^ GIORNATA (6 aprile 2024)

Cittadella vs BRESCIA

Udinese vs FERALPISALÒ

26^ GIORNATA (13 aprile 2024)

Renate vs BRESCIA

FERALPISALÒ vs Cittadella

27^ GIORNATA (20 aprile 2024)

BRESCIA vs Padova

Cremonese vs FERALPISALÒ

28^ GIORNATA (27 aprile 2024)

BRESCIA vs Reggiana

L.R. Vicenza vs FERALPISALÒ

29^ GIORNATA (4 maggio 2024)

Alessandria vs BRESCIA

FERALPISALÒ vs Renate

30^ GIORNATA (11 maggio 2024)

BRESCIA vs Südtirol

Venezia vs FERALPISALÒ