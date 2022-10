Primavera 2: un ottimo Brescia ferma il Venezia al San Filippo

Il Brescia Primavera pareggia due pari contro il Venezia al termine di una partita combattuta e giocata per larghi tratti alla pari della formazione ligure che oltre a essere più esperta conta nel suo organico anche ben dieci nazionali.

La squadra allenata da mister Possanzini parte bene e prova sin dalle prime battute a farsi vedere nei pressi dell’area avversaria, ma il Venezia difende bene e trova anche la prima occasione della partita al quarto d’ora con Mikaelsson, ma Sonzogni salva la porta con una grande parata. Il Venezia insiste e due minuti più tardi Magnusson ci prova di testa saltando più alto di tutti, ma Sonzogni fa sua la presa. La partita è molto equilibrata, ma al 32’ è il Brescia a passare in vantaggio: Ferro lanciato sulla sinistra si accentra ed entra in area. Remy si frappone tra l’attaccante biancoblù, ma la palla carambola in area in direzione di Grossi che arriva in gran falcata da dietro e di potenza trafigge il portiere con un tiro potente che s’infila sotto la traversa. Il vantaggio del Brescia dura però soltanto dieci minuti perché al 43’ i lagunari pareggiano i conti con un bellissimo colpo di testa di Mikaeslsson che non lascia scampo all’incolpevole Sonzogni. Il Venezia sfrutta il momento favorevole e allo scadere della prima frazione segna il gol del sorpasso con Okoro abile a sfruttare al meglio una ribattuta in area.

Nella ripresa il Brescia torna in campo motivato e al 52’ ristabilisce la parità: Scalmana vince un contrasto al limite dell’area e serve in area Ferro che si accentra e batte il portiere con diagonale preciso. Il Venezia non ci sta, ma prima deve fare i conti con Sonzogni decisivo ancora sulla conclusione a botta sicura in area di Magnusson e poco dopo con la traversa che nega il gol al neo entrato Alves. La formazione veneta ci prova fino alla fine con Mikaelsson in un paio di occasioni, ma Sonzogni è in gran spolvero e congela il risultato.

Un ottimo pareggio per il Brescia che contro una formazione attrezzata per vincere il campionato ha lottato fino all’ultimo minuto. Le baby rondinelle torneranno in campo sabato 5 novembre in trasferta contro il Pordenone.

IL TABELLINO

BRESCIA - VENEZIA 2-2

BRESCIA: Sonzogni, Muca, Pandini, Perego, Negretti, Tomaselli (60’ Contessi), Lorini (75’ Riviera), Scalmana (71’ Orlandi), Ferro, Fogliata (75’ Rizza), Grossi (60’ Kasa). A disposizione: Cortese, Bonazza, Compaore, Iddrissou. Allenatore: Possanzini.

VENEZIA: Sperandio, Remy (46’ Busato), Magnusson (56’ Mozzo), Sandberg, Baudouin, Makadji, Da Pozzo, Jonsson, Mikaelsson, Boudri, Okoro (56’ Alves). A disposizione: Slowikowski, Karaggiannidis, Kyvik, Ivarsson, Borecki, Camber, Salvador, Velcea, Camolese. Allenatore: Soncin.

ARBITRO: Del Rio di Reggio Emilia.

ASSISTENTI: Bahari di Sassari; Pinna di Oristano.

RETI: 32’ Grossi, 52’ Ferro - 43’ Mikaelsson 45’ Okoro.

AMMONITI: Tomaselli, Muca, Pandini, Kasa - Remy, Da Pozzo, Sandberg.

NOTE: recupero 0’ pt; 5’ st.

Fonte immagine: Brescia Calcio.