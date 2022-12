Primavera 2: il Brescia cede al Parma nel recupero

Sconfitta immeritata per la primavera del Brescia che contro il Parma passa in vantaggio nel primo tempo, ma subisce la rimonta nei minuti di recupero. La squadra allenata da mister Possanzini parte bene e dopo nove minuti mette in discesa la partita aprendo le marcature con Ferro. La retroguardia del Brescia gioca una partita rocciosa e il primo tempo termina con le rondinelle in vantaggio. Nella ripresa, però, il Parma spinge sull’acceleratore e al 75’ acciuffa il pareggio con Haj. Quando la partita sembra volgere al termine arriva la doccia gelata con il rigore trasformato da Mikolajewski cinque minuti oltre il tempo regolamentare.

Il “San Filippo” rimane un tabù per le giovani rondinelle che restano a 14 punti all’undicesimo posto in classifica. Il Brescia tornerà in campo sabato sabato 17 dicembre, ancora tra le mura amiche, per affrontare la capolista Genoa nell’ultimo turno del 2022.

IL TABELLINO

BRESCIA-PARMA 1-2

BRESCIA: Sonzogni, Muca, Pandini, Bonazza, Negretti (68′ Riviera), Contessi (61′ Tomaselli), Lorini (80′ Kasa), Scalmana (61′ Orlandi), Ferro, Fogliata, Grossi (80′ Rizza). A disp: Recaldini, Gussago, Perego, Mor. All: Possanzini.

PARMA: Borriello, Vona, Motti, Amoran, Lorenzani (79′ Bangala), Sahitaj, Bandaogo (46′ Tannor), Basili, Haj, Cavalca (62′ Rossi), Mikolajewski. A disp: Piga, Musso, Conde, Annan, Flex, Adu, Ribaudo. Allenatore: Beggi.

ARBITRO: Panettella di Bari.

ASSISTENTI: Lancini di Lucca; Pelosi di Ercolano.

RETI: 11′ Ferro, 75′ Haj, 95′ rig. Mikolajewski.

AMMONITI: Scalmana, Lorini, Muca, Pandini, Riviera / Lorenzani, Piga, Tannor.

ESPULSI: Bonazza.