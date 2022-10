Primavera 2: il Brescia conquista la prima vittoria

Il Brescia primavera centra la prima vittoria in campionato in trasferta contro il Padova. La formazione allenata da mister Possanzini reagisce subito dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia subita mercoledì contro la Cremonese e conquista la prima vittoria in campionato in terra veneta.

Le baby rondinelle cominciano benissimo e dopo cinque minuti aprono le marcature con Ferro. Poco dopo il quarto d’ora il Brescia raddoppia con Lorini e chiude il primo tempo in vantaggio per 2 a 0. In apertura di ripresa il Padova ha l’occasione dimezzare lo svantaggio, ma Sonzogni mette la sua firma sulla partita parando un calcio di rigore a Miccoli. I padroni di casa insistono e al 59’ riaprono la partita con Beccaro, ma le rondinelle sono attende e con determinazione conservano il vantaggio fino al triplice fischio finale.

Il Brescia primavera tornerà in campo sabato 29 ottobre al Centro Sportivo San Filippo contro il Venezia.

IL TABELLINO

PADOVA - BRESCIA 1-2

PADOVA: Fortin, Policano (75’ Montalto), Grosu (75’ Brugnolo), Bacci, Boi, Susanu, Pedron (90’ Dalla Vestra), Menetto, Beccaro, Miccoli (75’ Legnante), Ghirardello (52’ Salvato). A disposizione: Mangiaracina, Ghiraldo, Perazzolo, Masiero, Destro, Funaro, Mingarelli. Allenatore: Rossettini.

BRESCIA: Sonzogni, Muca, Pandini (78’ Mainardi), Perego, Negretti, Tomaselli, Lorini (84’ Riviera), Scalmana (78’ Contessi), Rizza (64’ Grossi), Fogliata, Ferro (64’). A disposizione: Recaldini, Bonazza, Orlandi, Mozzon. Allenatore: Massolini.

ARBITRO: Pacella di Roma 2.

ASSISTENTI: Marchetti di Trento; Schirizzi di Casarano.

RETI: 5’ Ferro, 18’ Lorini - 59’ Beccaro.

Fonte immagine: Brescia Calcio.