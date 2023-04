Primavera 2: pesante sconfitta per il Brescia a Monza

Sconfitta pesantissima per la Primavera 2 del Brescia Calcio che in trasferta a Monza subisce un passivo di 8 a 1. In vantaggio di due gol nel primo tempo, i brianzoli segnano altri sei gol nella ripresa. Il gol di Ferro arrivato sul 6 a 0 non basta per addolciare un sabato pomeriggio amarissimo.

Le giovani Rondinelle restano ferme a quota 26 punti, a più uno sulla Feralpisalò e a meno quattro dall’Albinoleffe. I ragazzi di mister Nicolini torneranno in campo sabato 8 aprile per affrontare il Como tra le mura amiche del Centro Sportivo “San Filippo” di Brescia.

IL TABELLINO

MONZA: Mazza, Abbenante (63’ Mancini), Pedrazzini, Colombo, Bagnaschi, Nobile, Marras (46’ Bianay), Lupinetti (63’ Berretta), Dos Reis, Ferraris (68’ Vacca), Goffi (75’ Martins). A disposizione: Vergani, Brugarello, Anut, Perin, Orlando, Lamorte, De Crescenzo. Allenatore: Lupi.

BRESCIA: Cortese, Kasa (63’ Muca), Negretti, Tomaselli, Bonazza, Gussago (75’ Pandini), Mor (88’ Maisterra), Fogliata (75’ Orlandi), Ferro, Nuamah, Grossi (63’ Rizza). A disposizione: Andreoli, Compaore, Mozzon. Allenatore: Nicolini.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo.

RETI: 1’ e 42’ Dos Reis, 61’ e 64’ Ferraris, 62’ e 67’ Goffi, 88’ Vacca, 92’ Bianay - 79’ Ferro.

AMMONITI: Abbenante.

Fonte immagine: Brescia Calcio.