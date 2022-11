Primavera 2: crollo del Brescia contro il Monza

Pomeriggio da dimenticare per il Brescia che contro il Monza incappa in una pesante sconfitta per 7 a 2. L’inizio di gara era stato ben diverso però con le rondinelle vicine al vantaggio dopo otto minuti con una potente e precisa conclusione di Grossi da dentro l’area deviata in angolo da un grande intervento di Sorrentino. Con il passare dei minuti il Monza cresce d’intensità e al 23’ passa in vantaggio con Colombo bravo a inserirsi centralmente. Il Brescia accusa il colpo e dopo tre minuti il Monza raddoppia con Vacca che supera Cortese al termine di un’azione insistita. Passano meno di dieci minuti e arriva il tris conDos Reis Muniz che su angolo impatta bene di testa sul primo palo. Al 41’ Prinelli sfiora il poker con una gran conclusione dalla distanza che si stampa sul palo interno e rimbalza tra le mani di Cortese. Il quarto gol arriva però al 43’ con Dell’Acqua con un pregevole tiro in controbalzo.

L’avvio di ripresa è una doccia fredda per il Brescia che subisce altri due gol in pochi minuti sempre con Prinelli: prima al 49’ con un intervento in scivolata, poi al 54’ su calcio di rigore. Sul parziale di 6 a 0 il Monza abbassa il ritmo e il Brescia ne approfitta per segnare il gol della bandiera: Ferro e Orlandi pressano alto sugli sviluppi di una rimessa laterale, Orlandi entra palla al piede e serve sul secondo palo Kasa che deposita in rete. Il Monza rialza il ritmo e al minuto 89 Prinelli realizza la tripletta di testa con un ottimo inserimento su calcio d’angolo. Prima del triplice fischio c’è però ancora tempo per un gol del Brescia che arriva al 93’ con Ferro bravo a finalizzare una cross da sinistra.

Dopo il gol di Ferro l’arbitro decreta la fine della partita e di una giornata nera da dimenticare per la primavera del Brescia. La squadra allenata da mister Possanzini tornerà in campo sabato 19 novembre in trasferta contro il Como.

IL TABELLINO

BRESCIA - MONZA 2-7

BRESCIA: Cortese, Mainardi (58’ Muca), Pandini, Perego, Negretti (70’ Negretti), Mor (58’ Contessi), Riviera (70’ Kasa), Scalmana (58’ Orlandi), Ferro, Fogliata, Grossi. A disposizione: Recaldini, Bonazza, Tomaselli, Rizza. Allenatore: Possanzini.

MONZA: Sorrentino, Biany (55’ Berretta), Pedrazzini, Colombo (63’ Lamorte), Kasama, Abbenanti (56’ Brugarello), Dell’Acqua, Lupinetti (67’ Arpino), Dos Reis Muniz, Vacca (55’ Marras), Prinelli. A disposizione: Mazza, Fossati, Agostini, Orlando, Canato, Hedman. Allenatore: Lupi.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste.

ASSISTENTI: Morea di Molfetta; Rizzello di Casarano.

RETI: 80’ Kasa, 93’ Ferro - 23’ Colombo, 26’ Vacca, 34’ Dos Reis Muniz, 43’ Dell’Acqua, 49’, 54’ e 89’ Prinelli.

AMMONITI: Pandini, Orlandi - Abbenanti, Pedrazzini.

Fonte immagine: Brescia Cacio.