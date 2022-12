Primavera 2: il Brescia ferma la capolista Genoa

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Le giovani rondinelle chiudono il 2022 con un emozionante pareggio in rimonta contro la capolista Genoa. In vantaggio dopo sette minuti con Scalmana, il Brescia ha subito la reazione del Genoa che prima di andare negli spogliatoi ha saputo ribaltare il risultato andando in gol con Fini e Accornero. A metà ripresa Fini realizza la doppietta allungando le distanze, ma il Brescia di mister Possanzini reagisce subito segnando con Ferro il gol del 2 a 3. Quando la partita sembra volgere al termine, però, Fogkiata pesca il jolly realizzando il gol della rimonta finale. Il Brescia saluta il 2022 al decimo posto a quota 15 punti pensando già alla trasferta di sabato 14 gennaio contro il Cittadella.

IL TABELLINO

BRESCIA-GENOA 3-3

BRESCIA: Sonzogni, Muca, Pandini, Gussago, Negretti (57′ Lorini), Contessi (78′ Tomaselli), Riviera (67′ Orlandi), Scalmana (67′ Mor), Rizza (78′ Kasa), Fogliata, Ferro. A disposizione: Recaldini, Compaore, Perego. Allenatore: Possanzini.

GENOA: Calvani, Scaravilli, Moscatelli (88′ Sarpa), Palella, Calvani, Cagia, Fini, Arboscello (69′ Toniato), Bornosuzov, Accornero, Papadopoulos (69′ Mosole). A disposizione: Sattanino, Bolcano, Gagliardi, Meconi, Disegni, Bifini, Debenedetti, Bogunovic. Allenatore: Ferro.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.

ASSISTENTI: Bianchini di Perugia; Brunozzi di Foligno.

RETI: 7′ Scalmana, 70′ Ferro, 87′ Fogliata - 19′ e 66’ Fini, 25′ Accornero.

AMMONITI: Arboscello, Scaravilli.