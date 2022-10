Primavera 2: reti bianche tra Brescia e Cremonese

È subito derby contro la Cremonese per il Brescia primavera che dopo la pausa per le nazionali torna in campo al San Filippo di Brescia per disputare la terza giornata del campionato. Brescia e Cremonese, entrambe reduci da sconfitte rispettivamente contro Spal e Parma, sono chiamate al riscatto per salire nelle prime posizioni.

A partire meglio è la Cremonese che nel primo quarto d’ora è più vivace dei padroni di casa che però si difendono bene senza concedere occasioni da gol. Superati i primi quindici minuti di gioco arriva il primo squillo della partita targato Brescia: azione prolungata sulla destra, palla vagante al limite dell’area che Contessi calcia di prima intenzione senza pensarci due volte sfiorando il secondo palo. Con il passare dei minuti il Brescia prende coraggio e conquista metri, ma in campo regna sempre l’equilibrio. Al 38’ la Cremonese si fa vedere con Basso Ricci che resiste all’opposizione di Pandini e calcia in porta trovando però soltanto la rete laterale.

Nella ripresa sono ancora i grigiorossi a partire meglio, ma l’arcigna retroguardia biancoazzurra si erige a muro e ribatte tutte le occasioni avversarie. Passati i primi minuti il Brescia torna a giocare a tutto campo e spinto anche dal sostegno del gruppo 1911 mette sotto pressione la Cremonese. Alla mezz’ora Grossi ha l’occasione per portare in vantaggio il Brescia, ma il suo piazzato da posizione defilata termina a lato. Nei minuti finali la Cremonese ha un nuovo sussulto, ma il Brescia è attento e il parziale resta bloccato sullo zero a zero.

Buon pareggio per le baby rondinelle che sabato 8 ottobre sfideranno l’Alessandria in trasferta.

IL TABELLINO

BRESCIA - CREMONESE 0-0

BRESCIA: Sonzogni, Mainardi (62’ Compaore), Pandini, Gussago, Negretti (87’ Lorini), Contessi (73’ Tomaselli), Mor (73’ Orlandi), Scalmana, Grossi, Nuamah, Kasa (62’ Ferro). A disposizione: Recaldini, Bonazza, Perego, Iddrissou. Allenatore: Possanzini.

CREMONESE: Agazzi, Arpini, Gardoni, Triacca, Ventura, Bellandi, Borgesan, Ortelli (73’ Itraloni), Stuckler (73’ Odalo), Bright (58’ Ricci), Basso Ricci (87’ Gabbiani). A disposizione: Brahja, Luca, Tosca, Pentimone, Concari, Anut, Negrini. Allenatore: Pavesi.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea.

ASSISTENTI: Landoni di Milano; Sicurello di Seregno.

AMMONITI: Grossi, Scalmana - Triacca, Basso Ricci, Borghesan, Ventura.

NOTE: spettatori: 150 circa. Recupero pt 0’; st ‘5.

Fonte immagine: Brescia Calcio.