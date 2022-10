Primavera 2: Brescia eliminato ai tempi supplementari dalla Cremonese

Squadra in casa

Il Brescia Primavera saluta la Coppa Italia. C’è tanto rammarico nella sconfitta maturata contro la Cremonese per aver sciupato il vantaggio quando ormai mancavano pochi minuti al termine della partita.

Ad aprire le marcature è la Cremonese al 17’ con Pentimone, ma la reazione del Brescia non si fa attendere e dopo due minuti Mainardi ristabilisce la parità. Nella ripresa il Brescia parte forte e dopo cinque minuti si porta in vantaggio con Mozzon, ma stavolta è la Cremonese a riprendere il pareggio al 63’ con Concari. Il Brescia gioca con il cuore e al 73’ mette ancora la freccia con la rete messa a segno dall’ex Inter Kasa. La Cremonese attacca e a tre minuti dal termine trova nuovamente il pareggio con Ortelli. Le due squadre vanno così ai tempi supplementari dove i grigiorossi hanno la meglio grazie alla doppietta realizzata da Stuckler nel primo tempo supplementare.

Amaro in bocca dunque per le baby rondinelle che non superano il turno di Coppa Italia e rimandano l’appuntamento con la prima gioia stagionale.

IL TABELLINO

BRESCIA - CREMONESE 3-3 (3-5 d.t.s.)

BRESCIA: Cortese, Mainardi (63’ Compaore), Bonazza, Perego, Negretti, Tomaselli (63’ Mor) (91’ Ferro), Lorini (76’ Riviera), Contessi, Mozzon (63’ Iddrissou), Fogliata (76’ Scalmana), Kasa. A disposizione: Recaldini, Pandini, Muca. Allenatore: Possanzini.

CREMONESE: A disposizione: Brahja, Gardoni, Arpini (57’ Bassi), Borghesan, Ventura, Pentimone (81’ Negrini), Odalo (67’ Ortelli), Itraloni (112’ Bellandi), Concari, Tosca (67’ Stuckler), Ricci (57’ Bright). A disposizione: Agazzi, Triacca, Cantaboni, Martin. Allenatore: Pavesi.

ARBITRO: Sifra di Pordenone.

ASSISTENTI: Paggiola di Legnago; Scardovi di Imola.

RETI: 19’ Mainardi, 50’ Mozzon, 73’ Kasa; 17’ Pentimone, 63’ Concari, 87’ Ortelli, 99’ e 113’ Stuckler.

AMMONITI: Bonazza, Fogliata, Compaore - Ventura, Ricci, Borghesan.

NOTE: Recupero pt 0', st 5'; pts 0', sts 1'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.