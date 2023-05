Primavera 2: il Brescia ospita il Cittadella

Reduci dalla sconfitta di misura arrivata nei minuti finali contro la capolista Genoa, le giovani Rondinelle tornano in campo per ospitare il Cittadella. Staccata di cinque punti, la formazione veneta arriva alla sfida da due sconfitte consecutive, entrambe per 1 a 0, contro Cremonese e Monza. A dirigere l’incontro, valido per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Primavera 2 in programma sabato 6 maggio alle ore 15, sarà il signor Giacomo Rossini della sezione di Torino. Gli assistenti saranno i signori Paolo Fumagallo della sezione di Novara e Albulen Muca della sezione di Alessandria.