Primavera 2: al San Filippo passa l’Albinoleffe

Il Brescia Primavera non riesce ancora a trovare la prima gioia in campionato e contro la Primavera rimedia una sconfitta immeritata contro l’Albinoleffe. Le rondinelle partono bene, ma non riescono a pungere a differenza degli orobici che alla seconda occasione trovano il gol del vantaggio: Angeloni muove palla sulla sinistra, Toma riceve in area, controlla la sfera e supera il portiere con un colpo di piatto preciso. Il Brescia continua a giocare la sua partita dopo una manciata di minuto sfiora il pareggio con Rizza che recupera palla al limite dell’area e calcia in porta, ma il suo tiro disturbato dal difensore termina a lato. Al 25’ minuto è Sonzogni, invece, a tenere aperta la partita immolandosi sul tiro a botta sicura da dentro l’area di Muzio. La parata dell’estremo difensore biancazzurro suona la carica ai compagni che ci provano poco prima dello scadere con con un cross invitante di Ferro per Mor, ma Pratelli capisce tutto e anticipa in presa alta.

Nella ripresa il Brescia parte subito all’attacco, ma si scopre troppo e dopo tre minuti dall’avvio subisce il raddoppio su contropiede ancora con Toma che con un dribbling secco salta Sonzogni e deposita in rete. La formazione guidata da mister Massolini, in sostituzione dello squalificato Possanzini, prova a riaprire la partita intorno al quarto d’ora con Pandini, ma il suo colpo di testa da calcio d’angolo lambisce soltanto il palo. Al 68’ Ferro mette scompiglio nella difesa orobica con cross perfetto per Fogliata che si coordina e calcia in semi rovesciata. La palla sbatte sul palo interno a portiere battuto e torna in gioco, Fogliata ci riprova ma sull’ respinta il portiere blocca sulla linea. È un buon momento per il Brescia che un minuto più tardi trova il meritato gol accorciando le distanze: ottimo uno-duo sl limite dell’area e palla a Contessi che riceve e calcia sul secondo palo. La sfera termina ancora sul palo interno, ma stavolta l’effetto finale è quello giusto e la palla oltrepassa la linea. Le baby rondinelle insistono sulle fasce dove riescono a creare maggiori pericoli, ma trascurano la fase difensiva e l’Albinoleffe ne approfitta a due minuti dal termine realizzando il terzo gol con Pozzi che da fuori area calcia benissimo sul secondo palo superando un incolpevole Sonzogni.

Per il Brescia arriva un’altra sconfitta, ma decisamente immeritata per quanto visto in campo. Prossimo appuntamento per le rondinelle è sabato 22 ottobre in trasferta a Padova.

IL TABELLINO

BRESCIA - ALBINOLEFFE 1-3

BRESCIA: Sonzogni, Muca, Pandini, Gussago, Riviera (62’ Lorini), Tomaselli, Mor (62’ Contessi), Fogliata, Scalmana (62’ Kasa), Rizza (80’ Mozzon), Ferro. A disposizione: Recaldini, Mainardi, Perego, Negretti, Compaore. Allenatore: Massolini.

ALBINOLEFFE: Pratelli, Ferri, Castellani, Bettoni (83’ Grassia), Zambelli, Vinzioli (67’ Balestra), Concas (73’ Malanchini), Stingaciu, Angeloni (73’ Barcella), Muzio (83’ Pozzi), Toma. A disposizione: Giroletti, Portolesi, Ghilardi, Di Carlo, Speroni. Allenatore: Maffioletti.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

ASSISTENTI: Merciari di Rimini; Hader di Ravenna.

RETI: 69’ Contessi; 17’ e 48’ Toma, 88’ Pozzi.

AMMONITI: Muca; Vinzioli, Angeloni, Barcella, Muzio.

Fonte immagine: Brescia Calcio.