Primavera 2: Brescia beffato nel recupero

È un momento no anche per la Primavera del Brescia che contro l’Albinoleffe subisce la quarta sconfitta consecutiva. Eppure la partita era iniziata bene con il vantaggio realizzato da Grossi dopo sette minuti. Al 23’ minuto, però, gli orobici raddrizzano la partita con Toma e riescono a chiudere la prima frazione di gioco sul punteggio di uno pari. Nella ripresa l’Albinoleffe completa la rimonta segnando dopo un quarto d’ora con Angeloni. Le Rondinelle di mister Nicolini giocano con tanto cuore e restano in partita fino al minuto 86 quando Mor ristabilisce la parità. Il pareggio sembra ormai il risultato da segnare sul referto, ma allo scoccare dell’ultimo minuto di gioco l’Albinoleffe torna in vantaggio segnando con Castellani. Per i giovani biancoblù è una doccia fredda e al 92’ i padroni di casa chiudono definitivamente la partita realizzando il quarto gol con Delle Donne.

Il Brescia rimane fermo a 26 punti e nel prossimo turno, in programma sabato 4 marzo tra le mura amiche del centro sportivo San Filippo, proverà a tornare alla vittoria contro il Padova che in classifica insegue a due lunghezze di distanza.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE - BRESCIA 4-2

ALBINOLEFFE: Taramelli, Grassia, Castellani, Allieri, Zambelli, Vinzioli (46’ Bettoni), Malanchini (80’ Pozzi), Balestra, Angeloni (88’ Di Carlo), Barcella, Toma (56’ Delle Donne). A disposizione: Giroletti, Portolesi, Lekaj, Marchesini, Paganessi, Bugada, Ghilardi. Allenatore: Maffioletti.

BRESCIA: Sonzogni (46’ Recaldini), Kasa, Negretti (68’ Faggiano), Tomaselli, Bonazza (85’ Mafezzoni), Gussago, Orlandi (46’ Maucci), Mor, Rizza (90’ Mozzon), Nuamah, Grossi. A disposizione: Compaore, Raia, Ghidini.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano.

ASSISTENTI: Spataro di Rossano; Rispoli di Locri.

AMMONITI: Bonazza.

RETI: 23’ Toma, 59’ Angeloni, 90’ Castellani, 92’ Delle Donne - 7’ Grossi, 86’ Mor.

NOTE: Recupero: 2’ pt; 4’ st.

Fonte immagine: Brescia Calcio.