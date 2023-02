Primavera 2: Feralpisalò sconfitta di misura a Vicenza

Giornata storta per la Primavera della Feralpisalò sconfitta di misura dal Vicenza in rete nel secondo tempo con Toldo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Buone trame di gioco e tante occasioni create dalla squadra allenata dal tecnico Stefano Lucchini, ma anche tanta sfortuna e imprecisione sotto porta. I giovani leoni del Garda torneranno in campo sabato 11 febbraio alle ore 14:30 tra le mura amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” contro il Venezia.

Le parole di Mister Stefano Lucchini al termine della sfida contro il L.R. Vicenza: “Sono arrabbiato e rammaricato perché i ragazzi meritavano di più dal punto di vista del risultato. Abbiamo giocato un’ottima partita, sia dal punto di vista del campo che da quello mentale. Una buonissima prestazione che sicuramente ci dà fiducia. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per portarci in vantaggio ma non siamo stati bravi a finalizzare. Il loro gol arriva su un calcio piazzato e un po’ di fortuna, Venturelli ha provato la parata ma la palla era troppo vicina e troppo forte. Sono contento per l’atteggiamento che ho visto ma sono dispiaciuto perché meritavamo di più. Nel calcio, purtroppo, non vince sempre chi gioca meglio. Ora testa alla prossima sfida”.

IL TABELLINO

L.R. VICENZA - FERALPISALÒ 1-0

L.R. VICENZA: Bresolin, Scalco, Parlato, Vescovi, Bonetto, Barbieri (58’ Toldo), Borsato (58’ Alessi), Mogentale (77’ Pavan), Tonin (83’ Morittu), Manfredonia, Mores (77’ Crestani). A disposizione: Siviero, Ziu, Bailo, Boarini, Pettinà, Rodeghiero, Iseppi. Allenatore: Thomassen.

FERALPISALÒ. Venturelli, Caliendo (83’ Viscardi), Gogna, Brognoli (60’ Guarneri), Inverardi S., Danesi, Gualandris, Bettolini (60’ Inverardi G.), Benti, Picchi (77’ Menegatti), Bassini (83’ Rizzi). A disposizione: Faganio, Ziglioli, Rebussi, Prasso, Zani, Gatti, Righetti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

RETI: 78’ Toldo.

AMMONIZIONI: Bailo - Bassini, Brognoli, Picchi, Guarneri, Caliendo.

ESPULSIONI: 93’ Borsato (dalla panchina) - 93’ Rizzi.

Fonte immagine: Feralpisalò.