Primavera 2: Feralpisalò superata dalla Spal solo nei finali

I giovani leoni del Garda cedono 3 a 1 contro la Spal al termine di una partita molto combattuta. Partita subito in discesa per i padroni di casa che dopo due minuti passano in vantaggio Angeletti. La Feralpisalò resta in partita e al 38’ aggiunta il pareggio con Picchi. Il parziale di 1 a 1 resta però pochi minuti perché allo scadere della prima frazione Boccia riporta vanti i ferraresi.

Nella ripresa la partita si gioca in costante equilibrio con occasioni per entrambe le squadre fino al 90’ quando Breit realizza il terzo gol che chiude definitivamente la contesa.

Una sconfitta dal sapore amaro maturata al termine di una battaglia. Lo spirito giusto per affrontare sabato prossimo la capolista Parma al Centro Sportivo “Rigamonti” di Brescia.

Le dichiarazioni di mister Stefano Lucchini rilasciate al termine della partita.

“Siamo partiti forse un po’ troppo timorosi e loro ci hanno aggredito subito, cercando fin dall’inizio la vittoria per riscattarsi della brutta sconfitta di settimana scorsa. Lo sapevamo ma non siamo stati bravi a capire la partita fin da subito.

Dopo il gol dello svantaggio però abbiamo reagito subito e siamo arrivati alla rete del pareggio su calcio d’angolo. Peccato perché subito dopo abbiamo avuto l’occasione per ribaltarla ma non siamo stati bravi fino alla fine nella realizzazione.

Il secondo tempo è stato molto più equilibrato e siamo riusciti a dimostrare il nostro gioco. Non è il risultato che ci meritiamo, abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre e abbiamo trovato il nostro equilibrio.

Ora c’è la pausa che ci consentirà di lavorare ancora e di farci trovare ancora più pronti il 26 novembre in casa con il Parma”.

IL TABELLINO

SPAL - FERALPISALÒ 3-1

SPAL: Abati, Bugaj, Saiani, Meneghini (26’ Cavallini), Vaher (46’ Marcolini), Breit, Imputato, Contiliano, Angeletti (70’ Puletto), Boccia (70’ Franzoni), Semenza. A disposizione: Martelli, Verza, Suoboda, Gobbo, Longoni, Pisasale, Firman, Tozaj. Allenatore: Grieco.

FERALPISALÒ: Righetti, Inverardi S., Prasso (46’ Rebussi), Guarneri (75’ Samb), Gogna, Brognoli, Gualandris, Inverardi G. (80’ Zani), Benti, Picchi (70’ Menegatti), Bettolini (46’ Bassini). A disposizione: Faganio, Balla, Ziglioli, Viscardi, Gatti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Doup di Treviglio

RETI: 2’ Angeletti, 45’ Boccia, 90 Breit - 38’ Picchi.

AMMONITI: Inverardi (F), Brognoli (F).

Fonte immagine: Feralpisalò.