Primavera 2: Feralpisalò sconfitta a Monza

La Primavera della Feralpisalò chiude il girone di andata con una sconfitta sul campo del Monza che ha la meglio per 3 a 1. Partita subito in salita per i gardesani che passano in svantaggio dopo due minuti subendo il gol di Prinelli. Al 26’ i brianzoli raddoppiano con Marras e chiudono la prima frazione di gioco sul 2 a 0. Nella ripresa la squadra di Mister Lucchini gioca più spigliata, ma sono ancora i padroni di casa ad andare in gol alla mezz’ora con Vacca. I giovani leoni del Garda giocano un secondo tempo di carattere e al 92’ Rizzi trova il gol che rende il passivo meno ingiusto.

I verdeblù terminano il girone di andata a quota 18 punti e si preparano ad affrontare il derby contro il Brescia che si disputerà sabato 28 gennaio tra le mura amiche del Centro Sportivo “Mario Rigamonti”.

Ecco le parole di Mister Stefano Lucchini dopo il match di Primavera 2 contro il Monza:

“Abbiamo giocato una partita contro una delle squadre più forti del girone e lo sapevamo. Nonostante questo, l’abbiamo affrontata nel modo giusto, con il giusto carattere che ci era mancato nella sfida precedente. Tralasciando la prima rete, che è stato un gol bellissimo, poi ce la siamo giocata e abbiamo avuto anche diverse occasioni. Il secondo tempo, nonostante il pallino del gioco fosse in mano al Monza, abbiamo cercato tante ripartenze e di sfruttare le varie occasioni che ci siamo creati. La partita di oggi è stata la dimostrazione che se approcciamo con la testa giusta possiamo dire la nostra. Il risultato è giusto, il Monza è una grande formazione e rimarrà sicuramente nella zona alta della classifica fino alla fine. Ora testa a settimana prossima, dobbiamo ripartire da questa prestazione e ricominciare a fare punti. Da sabato inizia il girone di ritorno”.

IL TABELLINO

MONZA - FERALPISALÒ 3-1

MONZA: Motta, Bagnacchi (77’ Anut), Pedrazzini (64’ Perin), Berretta, Kassama (46’ Nobile), Abbenante (83’ Brugarello), Marras, Prinelli, Dos Reis, Ferraris (64’ Cattaneo), Vacca. A disposizione: Mazza, Bianay, De Crescenzo, La Morte, Goffi, Canato. Allenatore: Lupi.

FERALPISALÒ: Righetti, Viscardi, Prasso (32’ Rebussi), Zani (66’ Inverardi G.), Pisa (30’ Gogna), Inverardi S., Gualandris, Guarneri, Benti (77’ Rizzi), Bassini, Bettolini (66’ Menegatti). A disposizione: Faganio, Zilioli, Caliendo, Piovanelli, Picchi, Gatti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Grotta (ME).

RETI: 2’ Prinelli, 26’ Marras, 75’ Vacca - 92’ Rizzi.

AMMONIZIONI: Berretta, Kassama, Ferraris - Prasso.

Fonte immagine: Feralpisalò.