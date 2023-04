Primavera 2: Brescia in casa della capolista Genoa

Reduci dalla sconfitta di misura contro iL Parma, le giovani Rondinelle torneranno in campo per affrontare la capolista Genoa. A dirigere l’incontro, valido per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Primavera 2 in programma sabato 29 aprile, sarà il signor Gabriele Sacchi della sezione di Macerata.

Gli assistenti saranno i signori Cristiano Pelosi della sezione di Ercolano e Giacomo Bianchi della sezione di Pistoia.