Primavera 2: Feralpisalò sconfitta dall’Alessandria

I giovani Leoni del Garda tornano sconfitti dalla trasferta contro l’Alessaandria interrompendo così la striscia di risultati utili consecutivi. La formazione piemontese ha aperto le marcature al 66’ con Licco per poi chiudere la pratica con altri due goal in altrettanti minuti all’83’ e all’85’ con Cociobanu e Cocino.

La Primavera 2 della Feralpisalò tornerà in campo dopo la sosta delle nazionali sabato 1 aprile in casa contro la SPAL.

Queste le dichiarazioni del tecnico Stefano Lucchini al termine della partita:

“Abbiamo fatto una brutta prestazione, con poca concentrazione. C’è mancata la convinzione adeguata per il match. Siamo stati molto passivi e abbiamo subito il loro gioco. Purtroppo non riusciamo a mantenere la continuità che è fondamentale per l’obiettivo finale. Rimaniamo comunque in un buon punto della classifica ma mancano ancora tante gare alla fine del campionato. Oggi facciamo un passo indietro rispetto alle due precedenti prestazioni. Lunedì torniamo ad allenarci, il prossimo weekend abbiamo la pausa nazionale che ci permetterà di chiarirci le idee e ricominciare sulla strada giusta”.

IL TABELLINO

ALESSANDRIA - FERALPISALÒ 3-0

ALESSANDRIA: Cavalieri, Cociobanu, Gallesio, Pellitteri, Cocino, Gueli, Sticker (77’ Pozzan), De Ponti (84’ Aiachini), Hysa (46’ Trinceri), Zani A.(60’ Ghiardelli), Henoc (46’ Licco). A disposizione: Geriedo, Masi, Miglietta, Delle Donne, Boido, Barmaz. Allenatore: Fiovin.

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi, Gogna, Brognoli (69’ Inverardi G.), Inverardi S., Rebussi (75’ Rizzi), Gualandris, Guarneri (69’ Zani G.), Benti, Picchi (54’ Gatti), Bassini (54’ Menegatti). A disposizione: Faganio, Pisa, Danesi, Caliendo, Prasso, Ziglioli, Bettolini. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Migliorini di Verona.

RETI: 66’ Licco, 83’ Cociobanu, 85’ Cocino.

AMMONITI: Zani A., Ghiardelli, Trinceri - Guarneri, Zani G..