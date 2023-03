Primavera 2: Feralpisalò in trasferta contro l’Albinoleffe

La formazione Primavera 2 dei Leoni del Garda scenderà in campo in trasferta contro l’Albinoleffe, sfida valida per la 22ª giornata del campionato. I gardesani si trovano a quota 22 punti in classifica distanti 5 lunghezze dagli orobici reduci dal pareggio esterno contro il Como. All’andata i verdeblù s’imposero 2 a 0 grazie ai gol di Zani e Bassini che proveranno a trascinare la squadra anche lontano dalle mura amiche del centro sportivo “Rigamonti”.

Queste le parole del mister Stefano Lucchini alla vigilia del match:

“Contro l’Albinoleffe ci aspetta una trasferta importante e sicuramente difficile. Il nostro obiettivo è migliorare partita dopo partita, arriviamo da un risultato positivo e vogliamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Dobbiamo ripartire dai primi 60 minuti della partita contro la Reggiana e aumentare la nostra concentrazione. Il campionato è ancora lungo ma noi dobbiamo fare il nostro percorso cercando di fare al più presto punti che ci servono in chiave salvezza”.