Primavera, triangolare tra Brescia, Feralpisalò e Lumezzane

Sabato 20 maggio, a partire dalle ore 15 presso il Centro Sportivo di Lograto in via Aldo Moro 1, le formazioni Primavera di Brescia e Feralpisalò e la Juniores nazionale (Primavera dalla prossima stagione) del Lumezzane si affronteranno in un triangolare di beneficenza.

Un’iniziativa sociale promossa dalla società del Presidente Pasini per sostenere ABE (Associazione Bambino Omeopatico ODV) che da anni è al fianco dei bambini, affetti da leucemia, tumori e da patologie ematologiche croniche in cura presso il Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. L’ingresso sarà a contributo libero e l’intero ricavato sarà donato all’associazione.