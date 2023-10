Primavera 2, sconfitte per Brescia e Feralpisalò

Sabato pomeriggio da dimenticare per le due formazioni Primavera di Brescia e Feralpisalò, entrambe uscite sconfitte dai rispettivi incontri.

Davanti al pubblico amico del centro sportivo “Rigamonti”, i giovani Leoni del Garda sono stati superati di misura dall’Albinoleffe. A decidere la sfida il gol messo a segno di testa da Freri sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

I verdeblù, ancora a caccia della prima vittoria, restano a quota due punti e all’ultimo posto in classifica raggiunti dal Cittadella.

Pesante sconfitta per le baby Rondinelle che contro la Spal hanno perso l’imbattibilità in campionato. Partita in discesa per i ferraresi avanti di tre gol già nel primo tempo.

A inizio ripresa Savalli illude il Brescia prima del quarto gol definitivo realizzato da Carbone. I biancoblù di mister Belingheri perdono terreno dalla capolista Cremonese, ora distante cinque punti, e vengono raggiunte al secondo posto da Parma, Vicenza e Padova.

Di seguito i tabellini delle partite:

SPAL - BRESCIA 4-1

SPAL: Costantini; Osti, Van der Vlugt (64’ Mayele), Breit, Vesprini (75’ Nistor); Marrale, Camelio (75’ Simonetta), Kane; Carbone, Angeletti (64’ Aurino), Deme (85’ Colanero). A disposizione: Zenti, Cicero, Andreoli, Koutsoupias, Tarolli, Anzolin. Allenatore: Greco.

BRESCIA: Cortese; Savalli, Pandini (58’ Maffeis), Maffezzoni, Gussago; Contessi, Nuamah (75’ Rizza), Tomaselli (46’ Maisterra); Grossi (80’ Ghidini), Ferro, Orlandi (58’ Faggiano). A disposizione: Fusi, Bedussi, Maisterra, Caliendo, Posniak, Rizza. Allenatore: Belingheri.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo.

ASSISTENTI: Merciari di Rimini; Tagliaferri di Faenza.

RETI: 12’ 31’ Deme, 44’ rig. Marrale, 72’ Carbone - 48’ Savalli.

AMMONITI: Van der Vlugt - Grossi, Cortese, Faggiano, Maffezzoni.

FERALPISALÒ - ALBINOLEFFE 0-1

FERALPISALÒ (4-3-3): Faganio; Zappa, Peli (76’ Picchi), Danesi (75’ Rebussi), Pacurar (62’ Brognoli); Contrasto, Cantamessa, Nasti; Benti, Gjyla (75’ Telalovic), Mombrini (62’ Bettolini). A disposizione: Righetti, Xhepa, Noventa, Gaverini, Rubagotti, Inverardi, Gatti. Allenatore: Zenoni.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Taramelli; Grassia, Lekaj (46’ Castellani), Franchini; Zambelli, Vinzioli, Freri (85’ Marchesini), Stingaciu, Angeloni (85’ Ceresoli); Pala (46’ Bettoni), Malanchini (46’ Daha). A disposizione: Bersanetti, Scola, Delcarro, Manenti, Belli, Ronzoni, Riva. Allenatore: Maffioletti.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

ASSISTENTI: Nicosia di Saronno; Montanelli di Lecco.

RETI: 42' Freri.

AMMONITI: Contrasto, Danesi, Pacurar, Cantamessa - Freri, Grassia, Daha.