Primavera 2: pomeriggio nero per Brescia e Feralpisalò

Squadra in casa Brescia

Turno di campionato da dimenticare per le formazioni Primavera di Brescia e Feralpisalò, entrambe sconfitte lontano dalle mura amiche.

Discreta prestazione per le Rondinelle che, orfane del proprio mister Belingheri prestato ad interim alla prima squadra, sono state guidate dal vice allenatore Berardi. Un gol nella ripresa ha però condannato i biancoblù che non sono riusciti a concretizzare le occasioni create.

Partita a senso unico, invece, quella della Feralpisalò sotto di cinque reti già nel primo tempo in casa del Südtirol. Troppo timida la reazione nella ripresa dei gardesani nei confronti degli altoatesini che si sono limitati a gestire il vantaggio. Situazione di classifica preoccupate ora per i giovani Leoni del Garda che si trovano all’ultimo posto.

Al rientro dalla sosta per le nazionali, Brescia e Feralpisalò torneranno a giocare in casa rispettivamente contro Cittadella e Padova.

I TABELLINI

REGGIANA - BRESCIA 1-0

REGGIANA: Motta, Di Turi, Rouiched, Biolchi, Paterlini, Meringolo, Camara (84’ Brevini), Tessitori, D’Angelo (88’ Pirazzoli), Natale (68’ Sabbar), Casini (84’ Blanco). A disposizione: Donelli, Silipo, Penta, Ferrari, Pederzini, Ognibene. Allenatore: Costa

BRESCIA: Cortese, Savalli, Gussago (77’ Maffeis), Contessi, Pandini, Mafezzoni, Ghidini (68’ Maisterra), Tomaselli (68’ Grossi), Ferro, Nuamah (61’ Faggiano), Orlandi (77’ Rizza). A disposizione: Andreoli, Bedussi, Raia, Posniak. Allenatore: Berardi.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

ASSISTENTI: Colaianni di Bari; Fedele di Lecce.

RETI: 58’ Camara.

SÜDTIROL - FERALPISALÒ 5-0

SÜDTIROL: Scholl, Cangert (46’ Sula), Testa, Gander, Rottensteiner, Moutassime, Costa (62’ Messner), Uez, Buzi (79’ Buonavia), Padovani (46’ Tahiri), Loncini (62’ Bahaj). A disposizione: Bonifacio, Balde, Cacciatore, Margoni, Zejnullahu. Allenatore: Valente.

FERALPISALÒ: Faganio, Zappa (62’ Gaverini), Rubagotti (35' Peli), Brognoli, Danesi, Rebussi, Nasti, Noventa (46’ Contrasto), Benti, Picchi (46’ Mombrini), Bettolini (71’ Telalovic). A disposizione: Bordiga, Xhepa, Gatti, Rizzi, Ranieri, Inverardi. Allenatore: Zenoni.

ARBITRO: Milone di Taurianova.

ASSISTENTI: Morea di Molfetta; Nechita di Lecco.

RETI: 4' 20’ Buzi, 7' aut. Rubagotti, 15' Padovani, 32' Testa.

AMMONITI: Danesi, Brognoli, Rebussi.

ESPULSI: Danesi.