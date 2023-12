Primavera 2 | Manita del Brescia a Padova. La Feralpi pareggia con il Cittadella

Squadra in casa

Squadra in casa Brescia

Partita al cardiopalma per il Brescia di mister Belinghieri che a Padova rimonta lo svantaggio iniziale e completa la rimonta nel giro di due minuti in pieno recupero. Seconda vittoria consecutiva per le Rondinelle che salgono così a quota 22 punti e si portano al terzo posto della classifica alle spalle di Parma e Cremonese.

Buon pareggio esterno, invece, per la Feralpisalò contro il Cittadella. Dopo aver subito il gol dello svantaggio nel finale del primo tempo, i Leoni del Garda giocano la seconda ripresa con grande determinazione strappando un punto prezioso grazie alla rete di Picchi. I gardesano si portano a 10 punti e abbandonano l’ultimo posto in classifica ora occupato dall’Alessandria.

I tabellini

PADOVA - BRESCIA 3-5

PADOVA: Mangiaracina; Susanu, Boi, Caporello, Simionato, Leoni, Antonello (25' Badalì), Piva (84’ Marlon), Montrone (84’ Degbe), Benhassine, Beccaro. A disposizione: Rossi, Bresciani, Siviero, Zorzetto, Pagano, Gobbato, Giacometti, Destro, Fall. Allenatore: Rossettini.

BRESCIA: Cortese; Maccherini, Riviera, Contessi, Mafezzoni, Gussago (4' Faggiano), Maffeis (59’ Tomaselli), Ghidini, Rizza (79’ Orlandi), Nuamah, Maisterra (59’ Faye). A disposizione: Andreoli, Omofonmwan, Posnjak. Allenatore: Belinghieri.

ARBITRO: Di Loreto di Terni.

ASSISTENTI: Regattieri di Finale Emilia e Mambelli di Cesena.

RETI: 15’ Beccaro, 46’ Montrone, 76’ Piva - 27’ aut. Mangiaracina, 48’ pt rig. Rizza, 55’ Nuamah, 94’ Maccherini, 96’ Faye.

AMMONITI Simionato, Boi, Benhassine - Maccherini, Nuamah.

NOTE: Calci d’angolo: 3 - 5. Recupero 2' - 5'.

CITTADELLA - FERALPISALÒ 1-1

CITTADELLA: Veneran, Piras, Pellegrini, Cecchetto, Beghetto, Gallesio, Djibril, Del Lago, Tamiozzo (39' st Basso), Omoregie (23' st Librizzi), Orlando. A disposizione: Gasperini, Canton, Doro, Bonotto, Rigo, Zampieri. Allenatore: Rossi Maurizio.

FERALPISALÒ: Faganio, Zappa, Rubagotti, Brognoli, Danesi (39' st Ranieri), Pacurar, Bettolini (1' st Mombrini), Contrasto, Benti (46' st Telalovic), Picchi, Gjyla (39' st Gaverini). A disposizione: Righetti, Gatti, Inverardi, Peli, Rebussi, Rizzi, Xhepa. Allenatore: Zenoni.

ARBITRO: Gianquinto di Parma.

RETI: 41' Omoregie - 61’ Picchi.