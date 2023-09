Primavera Feralpisalò, Parma fermato al “Rigamonti”

Buon esordio per la formazione Primavera della Feralpisalò che davanti al pubblico amico del centro sportivo “Rigamonti” di Brescia ha fermato la corazzata Parma conquistando un punto prezioso. In svantaggio di un gol dopo la fine del primo tempo, i ragazzi di mister Zenoni hanno giocato un'ottima ripresa ribaltando il punteggio grazie alle reti di Cantamessa e Telalovic. Negli ultimi dieci minuti, però, il Parma è riuscito a sfondare la linea difensiva gardesano realizzando la rete del definitivo due pari.

I giovani Leoni del Garda torneranno in campo sabato prossimo per giocare il primo derby stagionale contro il Brescia Calcio.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - PARMA 1-1

FERALPISALÒ : Righetti, Gaverini, Peli, Nasti, Danesi, Pacurar, Bettolini (65’ Telalovic (85’ Minelli), Cantamessa, Benti (C), Picchi (80’ Mombrini), Contrasto. A disposizione: Faganio, Inverardi, Rubagotti, Zappa, Gatti, Rebussi, Noventa, Xhepa. Allenatore: Zenoni.

PARMA: Borriello, Cruoglio, Flex, Mancini, Lorenzani, Amoran (C), Mbaye (46’ Terrnava), Kowalski (59’ Mikola), Tannor, Cardinali (80’ Vranici), Castaldo (59’ Gemello). A disposizione: Astaldi, Motti, Komlósi, Conde, Annan, Russo, Konate, Mikolajewski. Allenatore: Beggi.

ARBITRO: Ursini di Pescara.

ASSISTENTI: Lisi di Firenze; Barcherini di Terni.

RETI: 59’ Cantamessa, 67’ Telalovic - 43' Tannor, 83’ Motti.

AMMONITI: Cantamessa, Gaverini - Flex, Amoran.