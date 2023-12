Primavera 2 | Prima vittoria per la Feralpisalò. Brescia sconfitto in trasferta dal Südtirol

Prima gioia stagionale per la Feralpisalò del tecnico Damiano Zenoni. Sul campo del Como, i giovani verdeblù hanno conquistato i tre punti superando i lariani con il punteggio di 4-3. Prova di carattere per i Leoni del Garda che salgono a quota 6 punti accorciando sul Cittadella penultimo in classifica e ora distante un solo punto.

Pomeriggio amaro, invece, per il Brescia che cade in trasferta contro il Südtirol. In svantaggio sul finire del primo tempo, le Rondinelle di Luca Belingheri subiscono altre due reti nella ripresa chiudendo l’incontro sul 3-0. I biancoblù restano così a 16 punti scavalcati in zona play off proprio dagli altoatesini.

I tabellini

SÜDTIROL - BRESCIA 3-0

SÜDTIROL: Tschöll, Bahaj, Testa, Gander, Rottensteiner, Brik (75’ Cangert), Costa (60’ Tahiri), Uez, Loncini (86’ Sula), Padovani (75’ Messner), Hofer. A disposizione: Dregan, Balde, Buonavia, Cacciatore, Moutassime, Margoni, Zejnullahu. Allenatore: Valente.

BRESCIA: Cortese, Savalli (49’ Maffeis), Gussago, Contessi, Pandini (70’ Faggiano), Mafezzoni, Tomaselli (59’ Ghidini), Maisterra (70’ Faye), Grossi, Orlandi (59’ Faglia), Nuoanak. A disposizione: Fusi, Omofonmwan, Raia, Caliendo, Congia. Allenatore: Belingheri.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste.

ASSISTENTI: Pandolfo di Castelfranco Veneto e Andriambelo di Roma 1.

RETI: 38’ Rottensteiner, 55’ e 83’ Loncini.

AMMONITI: Loncini - Pandini, Grossi.



COMO - FERALPISALÒ

COMO (4-2-3-1): Piombino; Bossi (65’ Conti), Ronco, Restelli, Mocchetti; Ortelli, Sabilli (75’ Lanzarotti); Mazzaglia, Chinetti, Mastromatteo (65’ Galafassi); Lipari. A disposizione: Frigerio, Grandi, Airaghi, Andrealli, Arrighi, Pisoni. Allenatore: Bell.

FERALPISALÒ (4-3-3): Faganio; Gaverini (90’ Zappa), Rubagotti, Brognoli, Danesi; Pacurar (79’ Xhepa), nasti, Cantamessa (90’ Dieng); Benti, picchi, Gjyla (85’ Mombrini). A disposizione: Righetti, Bettolini, Contrasto, Minelli, Peli, Ranieri, Rebussi, Telalovic. Allenatore: Zenoni.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

RETI: 44' Chinetti, 54’ Lipari, 91’ Lanzarotti - 19' Benti, 37' Picchi, 62’ aut. Ortelli, 70’ Gjyla.

AMMONITI: Mocchetti - Gaverini.

ESPULSI: Mocchetti.