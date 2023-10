Primavera 2, il Brescia batte il Renate e vola in classifica

Il Brescia Primavera supera 3-0 il Renate nella quarta giornata del campionato e sale a quota 10 punti in classifica. Ottima prestazione delle giovani “Rondinelle” trascinate nella ripresa da Orlandi e Tomaselli a segno due volte.

Nel primo tempo il Renate gioca una partita ordinata chiudendo bene tutti gli spazi di gioco. Le corsie laterali sono ben coperte così i biancoblù provano a sfondare centralmente sfruttando il gioco tra le linee di Orlandi. Il possesso palla è favorevole al Brescia, ma le occasioni non arrivano e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gioco la squadra di Belingheri gioca con piglio più propositivo, il Renate cala d’intensità e al 63’ arriva il meritato vantaggio: Orlandi riesce a destreggiarsi meglio dalla marcatura a uomo, riceve palla al limite dell’area, avanza di qualche metro e con un preciso diagonale rasoterra manda la palla all’angolino lontano.

I nerazzurri faticano a reagire, le Rondinelle attaccano e sfiorano il raddoppio con un tiro da posizione ravvicinata di Grossi. Girandola di cambi per il Brescia, tra questi entra anche Tomaselli che impiega pochissimo a entrare in partita. Al giovane centrocampista, infatti, basta una manciata di minuti per farsi trovare pronto a centro area a ribadire in rete un traversone laterale. La formazione ospite ha un sussulto dopo il secondo gol, ma nel finale è ancora Tomaselli a trovare la via del gol con un tocco sulla linea di porta chiudendo di fatto la partita.

IL TABELLINO

BRESCIA - RENATE 3-0

BRESCIA: Cortese, Savalli (69’ Maffeis), Riviera, Contessi, Pandini, Gussago, Ghidini (74’ Mafezzoni), Maisterra (69’ Maucci), Ferro, Orlandi (69’ Tomaselli), Grossi (83’ Faye). A disposizione: Fusi, Faggiano, Caliendo, Rizza. Allenatore: Belingheri.

RENATE: Bragotti, Mariani, Ziu, Fossati (85’ Laruffa), D’Amato (21’ Daddesio; 85’ Shalbi), Serioli, Garavello, Pellegrino, Giugno (58’ Remedi), Ghibellini, De Leo. A disposizione: Vergani, Cabezas, Deviardi, Gualteri, Molinaro, Pini, Plara, Donvito. Allenatore: Sala.

ARBITRO: Maccarini di Arezzo.

ASSISTENTI: Bernasso di Milano; Cassano di Saronno.

RETI: 56’ Orlandi, 78’ 90’ Tomaselli.

AMMONITI: Ziu, Sala.