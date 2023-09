Primavera 2: Brescia e Feralpisalò impegnate in trasferta

Squadra in casa

Il campionato Primavera 2 è giunto alla terza giornata che si disputerà sabato 30 settembre. Dopo il derby bresciano della scorsa settimana, Brescia e Feralpisalò tornano in campo con motivazioni diverse. Le Rondinelle sono a punteggio e faranno visita al Como reduce dalla vittoria esterna contro il Venezia. I Leoni del Garda, invece, sfideranno l’Alessandria che si trova appaiata a un punto. Per i verdeblù, vincere significherebbe muovere la classifica conquistare punti con una diretta concorrente per la lotta salvezza.

Di seguito il programma completo della terza giornata:

Como - BRESCIA

(Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia; Assistente 1: Ilario Montanelli di Lecco; Assistente 2: Francesco Macchi di Gallarate)

Alessandria - FERALPISALÒ

(Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno; Assistente 1: Umberto Galasso di Torino; Assistente 2: Vincenzo Russo di Nichelino)

Albinoleffe - Reggiana

Cittadella - Padova

Südtirol - Venezia

Vicenza - Parma

Renate - Udinese

Spal - Cremonese