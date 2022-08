Primavera 2: Brescia e Feralpisalò nel girone A

La Lega Nazionale Professionisti serie B ha reso nota la composizione dei gironi del campionato Primavera 2 2022/2023 al quale parteciperanno Brescia Calcio e Feralpisalò. Due formazioni nuove che arrivano da stagioni differenti: da un lato le rondinelle di Possanzini, succeduto quest’estate ad Aragolaza, che nello scorso campionato hanno ben figurato raggiungendo la semifinale playoff, dall’altro la Feralpisalò del neo allenatore Lucchini, presentato pochi giorni fa per sostituire Bertoni, che si presenta ai nastri di partenza da vincitrice del campionato di Primavera 3.

Le due formazioni bresciane faranno parte del girone così composto:

Albinoleffe

Alessandria

BRESCIA

Cittadella

Como

Cremonese

FERALPISALÒ

Genoa

L.R. Vicenza

Monza

Padova

Parma

Pordenone

Reggiana

Spal

Venezia

La Lega Nazionale Professionisti serie B ha inoltre comunicato anche le date della stagione. La stagione regolare inizierà il 10 settembre e terminerà il 13 maggio. Eventuali play-out per la permanenza al campionato Primavera 2 si disputeranno il 20 maggio (andata) e il 27 maggio (ritorno). Stesse date per quarti di finale e semifinale playoff per la promozione al campionato di Primavera 1. La finale è invece in programma il 3 giugno.

Per quanto riguarda la finalissima della Primavera 2, invece, la Lega Nazionale Professionisti serie B si avvale di comunicare con separata e apposita comunicazione l’eventuale organizzazione di una gara per l’assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2 2022/2023, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi.

Fonte immagine: Brescia Calcio.