Primavera 2, il Brescia cade al 94’ contro la Cremonese

Squadra in casa Brescia

Alla formazione Primavera del Brescia non è bastata una grande prestazione per fermare la capolista Cremonese. Le giovani Rondinelle hanno sfiorato in più occasioni il gol e hanno tenuto testa ai grigiorossi che però hanno avuto la meglio al 94’ minuto di gioco.

Nel primo tempo la formazione allenata da Belingheri ha giocato un ottimo calcio facendosi preferire agli avversari. Nella ripresa la partita è stata più equilibrata, ma al quarto minuto di recupero, proprio quando la contesa sembrava volgere al termine, è arrivato il gol di Presolani che ha condannato il Brescia alla sconfitta.

Il tabellino

BRESCIA - CREMONESE 0-1

BRESCIA (4-3-2-1): Andreoli; Ghidini (46’ Pandini), Maccherini, Mafezzoni, Riviera; Tomaselli, Contessi, Maisterra; Nuamah, Orlandi (61’ Faglia); Rizza. A disposizione: Fusi, Faggiano, Bedussi, Omofonmwan, Raia, Caliendo, Congia, Faye. Allenatore. Belingheri.

CREMONESE (3-4-1-2): Sayaih; Triacca, Balasa (69’ Cantaboni), Prendi; Nagrudnyi, Lottici Tessadri, Lordkipanidze, Pessolani; Della Rovere (83’ Gashi); Gabbiani, Stuckler. A disposizione: Zorzi, Opris, Gashi, Martin, Marino, Avitabile, Tosca, Ricci, Pentimone, Mavrommatis, Bassi. Allenatore: Pavesi.

ARBITRO: Calzavara di Varese.

ASSISTENTI: De Luca di Merano e Montanelli di Lecco.

RETI: 94’ Presolani.

AMMONITI: Ghidini - Cantaboni.

ESPULSI: Rizza.